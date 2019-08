Bugatti gaat bijzondere projecten niet accepteren

We zullen het even toelichten.

Laatst reed er een Ferrari 612 Scaglietti voorbij. Grijzende heertje erin, ietwat jongere blonde deerne ernaast. Op weg naar de golfclub. Aangezien de andere twee locaties aan die weg een snackbar en camping zijn, gokte ik op golfbaan. In mijn ogen is zo’n persoon bijzonder rijk. Ferrari V12 voor de deur en overdag kunnen golfen is niet voor iedereen weggelegd.

Maar ook bij Ferrari-rijders zijn er diverse gradaties. Een gebruikte 612 scoor je tegenwoordig al voor een kleine 80.000 euro. Nu zijn de kosten om het rijdend te houden van een andere wereld, maar exclusief is het zeker niet. Nu kun je bij Ferrari diverse speciale series krijgen. Naast bekende special editions en sportieve speciaaltjes kun je tegen torenhoge vergoedingen een unieke auto laten maken, denk aan de Ferrari SP12EC voor Eric Clapton of SP38.

Bugatti is nog exclusiever dan Ferrari, maar de ‘Fransen’ gaan niet zo’n bijzondere afdeling opzetten, laat Pierre Rommelfanger weten aan Autocar. Er komen absoluut géén one-off projecten op speciaal verzoek. Volgens Rommelganger moet het Bugatti-team zélf bepalen wat er gebouwd wordt, zodat de speciale uitvoeringen passen bij de strategie van het merk. Volgens Bugatti-designchef Achim Anschiedt is het simpelweg niet mogelijk in de huidige structuur van Bugatti.

Dat wil overigens niet zeggen dat Bugatti niet met speciale projecten op de proppen komt. Onlangs introduceerde het merk de Chiron Centodieci, een speciale uitvoering die diende als eerbetoon aan de §. Alle exemplaren daarvan zijn al verkocht. Uiteraard is er ook de Bugatti La Voiture Noire, eveneens een bijzondere variant van de Chiron. Dus er komen wel degelijke speciale versies bij, alleen bepaalt Bugatti welke dat zijn.