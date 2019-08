Veilig Verkeer Nederland: “Actie kan niet uitblijven”

Actie, actie, wij willen actie...

Absolute horror vandaag op de voorpagina van de Telegraaf: Nederlandse mensen sterven door lak aan hun gordelplicht. Campagnes als ‘daaaaaarom, gordel om’ en ‘Goochem het gordeldier‘ ten spijt, blijken veel mensen af te zien van het dragen van een gordel achter het stuur.

Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft nu uitgewezen dat tenminste achttien mensen hierdoor in 2017 zijn overleden. De SWOV kwam tot deze conclusie na het onderzoeken van 63 dodelijke ongevallen op rijkswegen. Jaarlijks zijn er in Nederland enkele honderden verkeersdoden te betreuren dus het ware aantal mensen dat sterft door het niet dragen van een gordel is waarschijnlijk groter.

Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat sommigen onder deze achttien onfortuinlijken hun ‘gordelverklikker’ bewust onklaar hadden gemaakt. In moderne auto’s geeft de gordelverklikker een ontiegelijk irritant piepgeluidje af als je je gordel niet omdoet, maar verschillende bestuurders leggen deze verklikker het zwijgen op. Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat ongeloofeloos:

Wat bezielt mensen om dit niet te doen [je gordel dragen] en het leven van jezelf en dat van een ander in de waagschaal te stellen? Als je deze cijfers ziet, zinkt de moed je in de schoenen en kan actie haast niet uitblijven.

Minister Cora van Mora Nieuwenhuizen heeft al gereageerd op deze brandende kwestie met de mededeling dat het dragen van een gordel niet vrijblijvend is:

Dit onderzoek laat zien hoe onverantwoord het is om je gordel niet om te doen.

Als jij ook niet graag ingesnoerd zit omdat je boezem in de weg zit, of omdat je optionele gele gordels vloeken met je oranje bril, verwacht dan dus binnenkort een dikke prent te ontvangen van een bromsnor