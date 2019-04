Koop morgen deze Hummer H2 op karrenwielen

Waarbij? Paasei!

Begin jaren ’90 hadden sommige bureaucratische spelbedervers het idee opgevat dat auto’s eigenlijk wat schoner moesten worden. Zo werd General Motors, het concern gebouwd op V8-en, door wat geitenwollensokken in California gedwongen om de EV1 te maken. Gelukkig was daar nog de machtige lobby van Big Oil, de auto industrie zelf en POTUS George ‘Doubya’ Bush om een stokje te steken voor de inspanningen van de boomknuffelaars. De EV1 werd letterlijk de nek omgedraaid en in plaats daarvan ging GM de Hummer H2 bouwen.

De H2 was soort van een Chevrolet Tahoe, alleen dan nog zwaarder, lomper en politiek incorrecter. Hoewel de auto behoorlijk capabel was offroad, was het alsnog een klassiek voorbeeld van stijl-over-substantie. Als je MOAB wilde owneren waren echt wel betere opties verkrijgbaar. Met de H2 maakte je een statement dat erg cool was toen de auto net nieuw was. Dat veranderde echter heel snel. Toen enkele jaren nadat de H2 gelanceerd werd de prijs van een vat olie door het plafond schoot, werd de Hummer H2 de staalgeworden personificatie van alles wat mis was met de wereld. Alleen de allerfoutste mensen durfden zich er nog in te vertonen.

Maar mede daarom, is de H2 inmiddels wel verworden tot een cult classic. Ik denk zelf dat dit in de toekomst alleen nog maar meer het geval gaat worden. Het is het laatste hoera van een tijd waarin dingen als verbruik en uitstoot fabrikanten gestolen konden worden. Het ding detoneert in het huidige straatbeeld als een dieselaggregaat bij een ‘meetup’ van GroenLinks en vangt een tijdsbeeld zoals slechts weinige auto’s dat doen.

Voldoende reden om er eentje op de kop te tikken dus. En waarom dan niet dit oranje exemplaar dat te koop staat in Barendrecht? De unit is niet zomaar een H2, maar een H2 SUT, wat staat voor Sports Utility Truck. Het is dus een pickup. Volgens de verkoper gaat het om een Exclusive Limited Edition waar er 250 stuks van zijn gemaakt.

De gigant is acht jaar geleden naar Europa gehaald en heeft 90.000 kilometer achter de kiezen. Voor de 6.0 V8 onder de kap is dat natuurlijk niks. Bijkomend voordeel is dat de auto op bescheiden velgen staat, wat de kans groter maakt dat de auto van een ingetogen, rustige eigenaar is geweest die nooit gekke dingen gedaan heeft met of in de auto. De vraagprijs bedraagt 34.500 Euro. Koop dan?



Dank Joël voor de tip!