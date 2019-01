Red Bull: “Gasly eigenlijk te vroeg naast Max gezet”

Gaat de Fransman een simpele tweede viool spelen of legt hij straks het vuur aan de schenen van Verstappen?

Hoewel Pierre Gasly in 2016 GP2-kampioen werd en daarmee een carrière tegemoet leek te gaan in de Formule 1, bestond er een realistische kans dat de Fransman ondanks zijn plaats in het opleidingsteam van Red Bull niet gepromoveerd ging worden. Na een jaar in Japan actief te zijn geweest in de Super Formula keerde de jongeman terug naar Europa om alsnog zijn opwachting te maken in de Formule 1. Na één seizoen bij Toro Rosso mag Gasly bij Red Bull aanschuiven naast Max Verstappen. Zo snel als hij is gekomen, zal hij echter niet vertrekken.

Althans, hiervan wil de teambaas van de renstal van de Oostenrijkse energiedrankgigant ons overtuigen. Red Bull mag er misschien om bekendstaan regelmatig meedogenloos met zijn talenten om te gaan, Pierre Gasly zal het naar eigen zeggen even de tijd geven om zijn draai te vinden. Horner geeft toe dat het team de 22-jarige knul uit Rouen eigenlijk iets te snel naar het moederteam heeft laten komen. Door het onverwachtse vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault moest Red Bull snel handelen en als gevolg hiervan werd Gasly opgetrommeld.

Nu, in een interview met Motorsport.com, laat Horner weten dat het team Gasly liever nog even bij Toro Rosso tot bloei had laten willen komen. Na 26 wedstrijden voor de Italiaanse zuster te zijn uitgekomen, mag Gasly het proberen bij een van de grote drie. Een ware vuurdoop.

“I think Pierre is a very quick driver and it is up to us to give him a little bit of time to get up to speed. It [his promotion to Red Bull] is faster than we would have originally liked to elevate him into the team, so Max [Verstappen] will be very much taking on the role of the experienced senior driver and Pierre is going to have to go up against a very competitive teammate.”

Volgens Horner is het fijn dat er binnen Red Bull nu eindelijk een duidelijke scheiding te bemerken is tussen de ervaren en minder ervaren coureur. Verstappen heeft inmiddels immers enkele jaren bij Red Bull achter zijn riem en kan deze ervaring gebruiken om het team de juiste richting in te duwen. Horner geeft hiermee duidelijk aan dat het team in dit opzicht op Verstappen, zijn eerste rijder, zal steunen. Gasly mag zich in de tussentijd meten met een van de beste coureurs van het veld en aantonen dat hij thuishoort in de Formule 1.

Overigens klinkt 26 wedstrijden in de Formule 1 niet veel, andere (ex) Red Bull-coureurs werden gepromoveerd terwijl zij nog minder ervaring in de koningsklasse hadden. Sebastian Vettel, bijvoorbeeld, kwam eveneens bij Red Bull terecht na 26 wedstrijden, terwijl Verstappen er 23 achter de rug had. Daniil Kvyat had er slechts 19 gereden toen hij naast Daniel Ricciardo mocht plaatsnemen.