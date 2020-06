Mustang-E kopers krijgen € 3.000 compensatie

Goed nieuws voor Mustang Mach-E kopers en reserveringhouders: er is een compensatie

Het is een van de ‘heetste‘ Fords van het moment: de Mustang Mach-E. Het is een geheel elektrische crossover, dus deze voldoet perfecte aan de nieuwerwetse vraag van de progressieve consument.

Incentives

De Nederlandse overheid vindt het maar wat leuk dat jij ook elektrische gaat rijden, dus wordt je links en rechts gestimuleerd op zo’n kekke EV op de oprit te parkeren. Sinds kort zijn er maatregelen om de auto interessant te maken voor particulieren, maar de incentives voor de zakelijke rijder bestaan al veel langer.

Bijtelling

De bekendste is natuurlijk de bijtelling. Een zakelijke auto wordt gezien als een verkapt stukje loon, dus daar dient belasting over betaald te worden. Dat bijtellingstarief is vastgesteld en afhankelijk van hoe schoon jouw auto is. Ook de datum van registratie speelt een rol. Daar wrong het een beetje voor de Mustang-E kopers, want die vissen net achter het net.

Mustang Mach-E

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Mustang Mach-E nog dit jaar (in het vierde kwartaal) geleverd zou gaan worden. Helaas gaat dat niet lukken. Mensen die een Mustang Mach-E gekocht hebben of een reservering hebben gedaan, vissen op deze wijze net achter net. De bijtelling is nu nog 8% (tot 45.000 euro, de Mustang Mach-E is duurder), maar stijgt volgend jaar.

3.000 euro

Gelukkig komt Ford deze mensen tegemoet. Hoe? Simpel, met een financiële incentive van 3.000 euro korting. Dit betekent niet dat de Mustang Mach-E 3.000 euro goedkoper gaat worden. Iedereen die een Mustang Mach-E gekocht heeft of een reservering heeft gedaan, kan hierop aanspraak maken.

Reservering

Een contract met handtekening is vrij duidelijk, dus behoeft geen verdere uitleg. Het was ook mogelijk om de Mustang Mach-E te reserveren. Hiervoor diende je een aanbetaling te doen van 1.000 euro. De aanbetaling kon je kosteloos annuleren. Mocht je wél een reservering hebben staan, maar nog geen handtekening gezet hebben: is er goed nieuws. Dan krijg je 3.000 korting op je Mustang Mach-E.

Disclaimertje

Er is uiteraard wel een disclaimertje. Er gaan verhalen de ronde dat er een mogelijkheid is dat de bijtellingsregels van 2020 verlengd gaan worden. Dit in verband met het coronavirus. Mocht het zijn dat de bijtellingsregels verlengd worden, vervalt de Mustang Mach-E compensatie van Ford.