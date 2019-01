Allerlekkerste WRX STI is technisch gezien* geen Subaru

En dat maakt dit bericht extra naar.

Subaru Technica International heeft zojuist zijn heetste versie van de huidige WRX STI onthuld in Detroit. Met deze onthulling waagt Subaru zich alweer aan zijn negende model in de S-lijn. Echter, voor het eerst zullen de Japanners de behendige bruut niet in andere markten gaan leveren. Hierom is de presentatie in Motor City meer dan logisch, want buiten de Verenigde Staten zal men de auto niet kunnen kopen. Toch is hij zo lekker dat we hem niet aan jullie nieuwsgierige neuzen voorbij willen laten gaan.

Er zijn veel merken die regelmatig interessant doen met speciale modellen waar in feite bijster weinig aan is veranderd, maar over de STI S209 kunnen we absoluut niet hetzelfde zeggen. We trekken voor de duidelijkheid meteen maar een quote uit het persbericht, om dit toe te lichten:

“As an S-line product, the STI S209 encompasses upgrades in power, handling, aerodynamics and driver engagement, and undergoes final assembly in Kiryu, Japan, where it receives engine modifications and bodywork alterations that in total require it to be homologated for the U.S. by STI; thus, the S209 is considered the first “STI-built” Subaru sold in the U.S. “

In andere woorden: STI heeft dusdanig veel aan de auto veranderd dat hij niet eens als volwaardige Subaru verkocht mag worden. In plaats daarvan heeft de sportieve afdeling hem op eigen naam moeten homologeren bij de autoriteiten. In werkelijkheid is het dus een STI, geen Subaru.

Goed, wat is er dan precies zo nieuw? Wel, laten we eens beginnen met de buitenzijde. Hier vinden we een nieuwe bodykit die de auto ongeveer 5 centimeter breder maakt dan een standaard WRX STI. Met name de wielkasten groeien in omvang. Hierdoor heeft STI de wielen iets verder uit elkaar kunnen zetten en tevens speciaal door Dunlop ontwikkelde banden kunnen monteren. Het rubber ligt op een set 19″ BBS-velgen. STI heeft de ophanging van de S209 serieus aangepast. De auto heeft voortaan dempers van Bilstein, stijvere veren en aan de achterkant een extra stabilisatorstang. STI heeft de koets van de S209 eveneens stijver gemaakt, wederom om de wegligging te verbeteren.

De krachtbron van de WRX STI is flink opgepompt om de rijervaring nog enerverender te maken. Zij die een van de 200 exemplaren op de kop weten te tikken, kunnen rekenen op een 2,5-liter boxermotor die 345 pk produceert. De toename in vermogen is grotendeels te danken aan een nieuwe turbo van HKS. Grappig is dat STI een speciaal knopje op het stuur heeft geplaatst waarmee de bestuurder de intercooler extra kan koelen met water. Een betere brandstofpomp helpt de motor om te gaan met zijn drang naar benzine. Overigens is het voor kopers noodzakelijk dat ze door de versnellingen kunnen roeren, want STI levert de auto alleen met een handgeschakelde zesbak. Later dit jaar komt de auto op de markt in de Verenigde Staten.