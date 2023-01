Dit is de allersnelste Tesla Model 3

De allersnelste Tesla Model 3 heeft een flinke splitter. Een hele flinke.

Elektrische auto’s kunnen heel erg snel zijn. In veel gevallen hebben we het dan over de snelheid in een rechte lijn. Met name als het gaat om acceleratie is een EV bijkans onverslaanbaar. Als er bochten aankomen, wordt het veelal iets spannender. Met name omdat het gewicht van de accu’s zich dan laten gelden.

Maar er zijn ook zat elektrische auto’s die behoorlijk goed een bocht omgaan. Denk aan de Porsche Taycan of de Kia EV6 GT. En laten we niet vergeten dat de Tesla Model 3 ook een prima sturende auto is. Dermate goed dat Randy Pobst het in 2020 aandurfde om in een gemodificeerde Tesla Model 3 mee te doen aan de Pikes Peak-heuvelklim.

Allersnelste Tesla Model 3

Dat liep helaas niet goed af, hij crashte in de Model 3. Deze was door Unplugged Performance onder handen genomen. Gelukkig kwam Randy Pobst er goed van af. De auto zelf was er iets minder goed aan toe.

Deze was zwaar gehavend (check de crash in de video onderaan dit artikel), maar zeker niet compleet onbruikbaar. De auto crashte hard, maar rolde niet. Lang leve het gewicht en de plaatsing van de accupakketten. Bij Unplugged Performance zagen ze het juist als een uitdaging.

Nog sneller!

Daarom zijn ze aan de slag gegaan om er een nog veel snellere auto van te maken. De Model 3 heeft ook een nieuwe naam gekregen van Unplugged Performance: Bionic Phoenix. Dat klinkt heftig, hè? De aerodynamica is sowieso heftig:

De splitter is dermate groot dat je er een kleuterklas aan kinderen op kwijt kunt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de achtervleugel. Deze items moeten er voor zorgen dat de Bionic Phoenix ongeveer 2.000 kg aan downforce kan genereren. Dat is meer downforce dan de massa van de auto.

In theorie zou de de Bionic Phoenix dus in een tunnel ondersteboven moeten kunnen rijden. Een normale Model 3 Performance is nog geen 1.900 kg, maar deze versie is aanzienlijk lichter.

Het gehele interieur is gestript (ja, nog kaler dan een standaard-Tesla) en de glazen ramen zijn vervangen door exemplaren van polycarbonaat. Tenslotte zijn de koetswerkdelen die van metaal waren, nu uitgevoerd in koolstofvezel.

Enfin, de video van de crash kun je hier zien:

