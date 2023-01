Lightyear concurrent krijgt het wél voor elkaar

Wat het Nederlandse Lightyear niet voor elkaar krijgt, lukt concurrent Aperta Motors wel.

Toch jammer en zonde. De Nederlandse start-up Lightyear is het niet gelukt om een innovatieve auto op de markt te brengen en ging op de fles. Maar is het onmogelijk? Nee, dat bewijst het bedrijf Aperta Motors.

Lightyear concurrent Aperta Motors

Eerlijk is eerlijk: Aperta Motors maakt wel een heel ander soort auto. Waar Lightyear zich richt op gebruiksvriendelijke auto’s met aardig wat ruimte, doet Aperta het op een andere manier. De auto ziet er totaal anders uit: het is een druppelvormige driewieler.

Toch zijn er overeenkomsten: het is tevens een op zonne-energie aangedreven EV en het bedrijf is een startup. Dit laatste resulteert in dat het altijd op zoek is naar groeigeld en dat het geen winst draait. Wat Lightyear niet lukte, lukt Aperta nu wel.

Het bedrijf uit het zonnige Californië gaat auto’s produceren voor de massa. Nou ja, massa. Het is van plan om 5.000 exemplaren te produceren van het kekke autootje. Die moeten ze kunnen verkopen, want tot nu toe hebben al 40.000 mensen aangegeven interesse te hebben in de auto. En toegeven, de zwarte versie ziet er best wel gaaf uit.

Launch Edition

Na drie jaar ontwikkeling starten ze nu met de productie van de Launch Edition van de driewieler. Het design zorgt ervoor dat de elektrische auto efficiënt is. Het bedrijf claimt een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,13. De neus en het dak zijn bedekt met zonnecellen die tot een goede 60 kilometer per dag kunnen genereren als ze in direct zonlicht worden achtergelaten. Helemaal opgeladen via de laadpaal haalt het karretje 640 kilometer.

Je kunt hem nu reserveren in Amerika en dat kost 10.000 dollar, dat is een goede 9.000,- euro. Totaalprijs zal vermoedelijk ongeveer 30.000,- euro zijn. Vergeet hem dan niet te importeren naar Nederland. Niet heel veel mensen zullen dit doen, maar het is wel goed om dit merk in de gaten te houden. Het doet namelijk wat de Nederlandse variant niet kon: produceren.