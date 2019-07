Wat het stuur van de nieuwe Corvette zegt over zijn karakter

GM slaat een totaal nieuwe richting in met de C8.

Sinds jaar en dag is de Chevrolet Corvette een sportauto in de lossere zin van het woord. Eigenlijk heeft General Motors, het overkoepelende concern, pas in recente jaren intensief geprobeerd een daadwerkelijk sportief apparaat te maken. Niet langer is het enkel een krachtige auto die hard kan in een rechte lijn, ook op het circuit komt hij goed tot zijn recht.

Deze trend kan niet duidelijker worden doorgezet dan met de nieuwe Corvette C8. De krachtbron verhuist naar het achtersteven en het design is rigoureus aangepast. De authentieke Corvette-vorm maakt plaats voor een design dat sterk doet denken aan een oud ontwerp uit de GM-catalogus: die van de Cadillac CIEN Concept.

In het proces een nieuw karakter te kneden voor de volgende Corvette heeft General Motors besloten ook het stuur te veranderen. Waar nagenoeg iedere Corvette in het verleden een rond stuur had – de een nog lelijker dan de ander – zal de zogenoemde ‘halo car’ van het Amerikaanse merk straks met een sportiever wiel bestuurd moeten worden. Chevrolet heeft deze week het eerste niet-gecamoufleerde beeld van de C8 naar buiten gebracht en hij is zeer anders dan zijn voorganger, hieronder te zien.

Net als een groot aantal andere supercars zal de C8 worden voorzien van een ietwat hoekig stuur. Hij is vooral platter en breder dan in het verleden. De focus komt hiermee meer op het bochtenwerk te liggen. Daarnaast zijn de flippers achterop het stuur duidelijk aanwezig – geen verrassing, aangezien de auto naar verluidt enkel met een achttrapsautomaat op de markt zal komen.

Hoewel een nieuwtje als deze eenvoudig genegeerd kan worden, is het een testament van de ballen die General Motors momenteel toont. Het radicaal veranderen van (een van) je meest iconische model(len) is niets niks. Het geeft maar aan hoe graag GM het hoofd boven water probeert te houden in een onstuimige periode. Met de nieuwe Corvette hoopt het klanten weg te pikken van o.a. Porsche, McLaren en Ferrari.

