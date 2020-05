Dit is de dikste Caddy van Marktplaats

Iedereen wilt de dikste van Caddy van Marktplaats op de stoep hebben staan, toch?

Sommige bedrijfsauto’s rijden net zo goed als personenauto’s, wordt weleens gekscherend gezegd. Meestal door verkopers van dergelijke waar, uiteraard. Nu is dat vooral heel erg veel kolder, maar dat neemt niet weg dat er gradaties zijn qua busjes.

Rijdende reclame

Als het aankomt op het rijden zelf, zijn bijvoorbeeld Fords vaak bovengemiddeld goed. Hun filosofie was: als de bedrijfswagens goed rijden, dan is een werknemer eerder geneigd om ook privé een Ford aan te schaffen. Letterlijk rijdende reclame, dus.

Andere boeg

Bij Volkswagen gooien ze het weer over een andere boeg. Een gedeelte komt door Volkswagen zelf. Je kan met name de Caddy en Transporter uitrusten met een enorme lading aan uitrusting, accessoires en upgrades. Dat niet alleen, er is ook nog eens een hele scene met aangepaste VW bedrijfswagens, net als dat bij de personenautodivisie aan de hand is.

Groot verschil

Het verschil tussen de kaalste en dikste Caddy van Marktplaats is enorm groot. De kaalste Caddy van Marktplaats zullen we je onthouden. Er staan er honderden, allemaal praktische koeriersbusjes. De andere kant van het spectrum is echter wel de moeite waard. En zie hier, de dikste Caddy van Marktplaats!

Dikste gebruikte Caddy

Dat was nog niet eens zo heel erg gemakkelijk, want er staan er een hele hoop te koop in Nederland. We hebben wel even gekeken naar de dikste gebruikte Caddy, dus met een beetje kilometers op de klok. Het is een Caddy met alles wat jouw auto heeft, en wellicht zelfs een beetje meer.

Uitrusting

Wat te denken van: adaptieve cruise control, groot navigatiesysteem, verkeersborden herkenning, enorme lichtmetalen velgen, een schroefset, xenon-koplampen, lederen bekleding, climate control ene een fraaie donkerbruine lak. Een alarm moet ervoor zorgen dat je busje niet binnen een week weg is. Kortom, een behoorlijk uitgebreide uitrusting.

Tegenvallende prestaties

Nu zien we weleens vaker een luxe bus voorbij komen. Allemaal heel erg dik, maar de prestaties vallen dan heel erg tegen. Zo niet bij deze bestelbus, want onder de kap ligt een 2.0 TDI met maar liefst 174 pk. Het kenteken op de advertentie klopt niet met de auto, maar er is nooit een 174 pk versie geweest. Waarschijnlijk is het een 140 of 150 pk TDI, die een bezoekje aan de digitale paardenfluisteraar heeft gebracht.

Duurste?

Mocht je denken: “De dikste Caddy van Marktplaats zal ook wel de duurste Caddy van Marktplaats zijn”, dan heb je bijna gelijk! Met een vraagprijs van 28.945 euro, zit deze Caddy aan de bovenkant van het segment. Interesse? Check hier de advertentie. Mocht je hier iets van (willen) vinden, laat het weten in de commentsectie!

