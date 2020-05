VW Karmann Ghia restomod heeft stille verrassing

Nee, deze VW Karmann Ghia restomod geen dampende viercilinder boxer achterin.

Voor de een is het een briljant idee, voor de ander is het heiligschennis: het restomodden van auto’s. In principe is restomodden niets anders dan restaureren en modificeren, weet je meteen waar de naam vandaan komt.

Gradaties

Nu kan het modificeren in allerlei gradaties gaan. In sommige gevallen is het heel erg subtiel en soms gaat men wat rigoreuzer te werk. Bij het onderwerp van vandaag, een VW Karmann Ghia restomod, koos men voor het laatste. Met ‘men’ bedoelen we de dames en heren van MW Motors, een groep handige Harry’s (en Henriëtte’s) uit Tsjechië.

MW Motors Luka EV

De VW Karmann Ghia restomod heeft een nieuwe naam gekregen: MW Motors Luka EV. Op papier ziet het er allemaal niet goed uit, als we eerlijk moeten zijn. De legendarische klassieker is namelijk voorzien van een elektrische motor, zoals de naam suggereert. Deze is aan de voorzijde gemonteerd en drijft de voorwielen aan. Muiterij! Het origineel is namelijk gebaseerd op de Kever en heeft achterwielaandrijving met de motor achter de achterwielen.

Bwoah

Maar okay, stel dat we ons daar overheen kunnen zetten. Is deze VW Karmann Ghia restomod dan nog wat? Bwoah. Onder de kap huist een accupakketje van 26,4 kWh. Verwacht dus niet een al te grote actieradius. Dit gaat de verkeerde kant op.

Kommer en kwel

Is het dan allemaal kommer en kwel met deze Karmann Ghia restomod? Nee, eigenlijk niet. Want MW Motors houdt zich wel met iets héél belangrijks bezig. Ze proberen namelijk het allergrootste nadeel van een elektrische auto aan te pakken: het ridicuul hoge gewicht. De MW Motors Luka weegt namelijk slechts 886 kilogram.

Niet verkeerd

De prestaties van de MW Motors Luka EV zijn dan ook niet verkeerd. In minder dan 10 seconden haal je 100 km/u en voluit kun je 140 km/u halen. Ten opzichte van een standaard Karmann Ghia nog niet eens zo heel erg verkeerd. Nog een voordeel is de prijs, want de Luka moet zo’n 30.000 euro gaan kosten.

Laag gewicht

De benadering van MW Motors is zeer te prijzen. Het gewicht van EV’s is op dit moment namelijk veel te hoog. De Renault Zoe of Honda e wegen allebei meer dan 1.500 kilogram. Voor de goede orde, dat is exact even zwaar als een BMW 530i, een E-segment sedan! Dus een lager gewicht is een goed uitgangspunt.

Heiligschennis

Het modificeren van klassieke auto’s met een elektrische motor is voor sommigen pure heiligschennis. Aan de andere kant, niemand kocht een Citroen DS, Willys Jeep of dus een Karmann Ghia voor de motor. Dus van ons mag ‘ie ook naar Nederland komen. Zo’n VW Karmann Ghia restomod is net even wat leuker om naar te kijken, dan dezelfde zoveelste Zoe of Eup.