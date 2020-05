Dit is de duurste Audi tweezitter met V6*

* de duurste Audi tweezitter met V6 heeft ook nog eens een dieselmotor.

Het is al een eeuwenoud verschijnsel. Overheden voeren allerlei regels in. Vervolgens probeert de betreffende branche en de consument deze regelgeving zo goed mogelijk te omzeilen.

Belastingen

In Nederland is het al helemaal een bekend verschijnsel, want de belastingen in hier zijn heerlijk, eh, Noord-Europees. En dan zitten we nog aan de bovenkant, alhoewel de meeste Scandinavische landen een nog zwaarder belastingklimaat kennen.

Audi Q7

Daardoor is het bijna onmogelijk om in een redelijk dikke auto te rijden. Neem de Audi Q7, bijvoorbeeld. Dan bedoelen we niet de SQ7, maar gewoon de normale Q7 met eenvoudige zescilinder diesel. Omdat je met deze auto zo’n 1 op 13 kunt rijden, moet deze zwaar belast worden. Dat moet. In 2015 koste deze auto 81.990 euro, maar terwijl de auto juist iets zuiniger werd, werd de auto zo’n 10 mille duurder, een stijging die iedereen zag, behalve de voormalig staatsecretaris van financiën.

Audi tweezitter met V6

Wat dat betreft pakt deze duurste Audi tweezitter met V6 een beetje raar aan. Het betreft een Q7 3.0 TDI quattro S-Line uit 2015, die is omgebouwd naar bedrijfswagen-specificatie. De auto staat voor 64.950 euro te koop. Die prijs is ook nog eens exclusief BTW, terwijl de hierboven vermelde nieuwprijs inclusief BTW is… Dat is dus bijna net zoveel als een nieuw model. Hoe zit de vork in de steel?

Kale prijs

Daar zijn meerdere antwoorden op. Ten eerste betreft die 81.990 euro de kale prijs van de Q7, als je ‘m een beetje aankleedt kun je daar ver boven komen. Volgens de RDW was de nieuwprijs 161.615 euro geweest in 2015. We weten dat Audi’s duur kunnen worden met opties, maar dit is een enorm bedrag. Let wel, 38.600 euro van die 161.615 is alleen al de BPM. En zoals je kunt zien op de afbeeldingen, zitten de meeste opties er wel op, op achterbankverwarming na, uiteraard.

Vraag en aanbod

Dan komen op reden nummer twee. Zoals gezegd is de Audi Q7 in de tussen tijd alleen maar duurder geworden. Ondanks de relatieve zuinigheid van de auto, is de CO2-boete fors. Dus een nieuwe Q7 (en dan helemaal kaal) kopen kan wel, maar de basisprijs is aanzienlijk hoger: 92.990 voor een kale ’50 TDI’ met slechts 231 pk. Tel daarbij op reden nummer 3: vind ze maar eens. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod.

Bedrijfswagen

Van het vorige model zag je af en toe een bedrijfswagen-versie voorbij komen, maar het nieuwe model is aanzienlijk zeldzamer. Zeker met al deze opties, zie je niet meteen dat je in een bestelauto rondrijdt. Interesse in de duurste Audi tweezitter met V6? De advertentie op Marktplaats check je hier!