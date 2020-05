Zo ziet de gewone Hyundai i30 facelift eruit

Sommigen hoeven niet zo’n sportieve i30 N-Line maar willen een gewone Hyundai i30.

Als er iets populair is op het moment, zijn het de zogenaamde sportpakketen en sportuitvoeringen. Je weet wel, dat paketje dat je moet bestellen ‘omdat dat ‘m echt afmaakt’.

Sportiever

Deze auto’s zijn technisch identiek aan de andere modellen in de range, maar zien er sneller en sportiever uit dankzij grotere wielen en dikkere bumpers. Het scheelt een beetje per merk hoe ingrijpend een model verandert, maar meestal ziet zo’n versie met dikke bumperkit, grote velgen en een kek kleurtje er veel frivoler uit.

Stoer aangekleed

Bij de Hyundai i30 was dat niet anders. In maart werd het gefacelifte model getoond en guess what: allemaal stoer aangeklede N-Lines in het rood. Nu ziet dat er zeker niet verkeerd uit, maar er is ook een gewone i30. Deze hadden we nog niet laten zien en daar komt nu verandering in!

Gewone i30 met opvallende grille

Welnu, daar hebben we nu de afbeeldingen van. De nieuwe i30 in ‘gewone’ uitvoering is beduidend anders en het zeker niet verkeerd. Sterker nog, met name die nieuwe grille geeft de i30 wat kenmerken van de nieuwe Sonata, die wij helaas niet krijgen in Nederland. Ook wordt er bij de gewone Hyundai i30 gebruik gemaakt van wat meer chroom, zowel in de genoemde grill als bij de mistlampen en natuurlijk de sierlijsten. Jammer dat ze gekozen hebben voor een beige-grijs achtig exemplaar, in het zwart of donkerblauw zal het er chiquer uitzien.

Productie weer op gang

Verder kondigt Hyundai aan dat de gefacelifte i30 in productie gaat. De auto is een beetje het slachtoffer geworden van de corona-uitbraak. De C-segmenter zou gepresenteerd worden op de Salon van Genève, die niet doorging. De i30 wordt geproduceerd in Nošovice, Tsjechië. Deze fabriek heeft inmiddels al meer dan 1.000.000 i30’s geproduceerd sinds 2007. Deze fabriek start nu de productie weer op om dat aantal op te krikken. De gefacelift i30 is er als hatchback, fastback en stationwagon.