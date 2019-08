Koop een Aurus Senat en verpletter het communisme

Weg ermee.

Sinds het vallen van het IJzeren Gordijn is er het nodige veranderd in de voormalige Sovjet-Unie. Rusland mag dan nog lang niet zoveel ervaring hebben met het kapitalisme, de belangrijke aspecten van het concept hebben in ieder geval zijn voordelen. Zo ook op het gebied van auto’s. Het resultaat: de Aurus Senat, een prima vervoersmiddel voor de rijke oligarchen.

De Aurus Senat staat alweer een tijd in de schijnwerpers, doordat Vladimir Poetin zich sinds 2017 laat rondrijden in een op maat gemaakte versie van de Russische Rolls-Royce. Hoewel deze speciale variant waarschijnlijk niet op de markt zal komen, kunnen anderen sindskort de kleinere versie op de kop tikken, voor het schappelijke prijsje van ongeveer 250.000 euro.

Aurus heeft recentelijk namelijk de deuren geopend van zijn eerste dealer.

Het gaat zo dus maar voorspoedig met Aurus. Het merk, dat door staatshoofden rond te rijden in zijn auto’s de spirituele opvolger van ZIL probeert te worden, heeft grote plannen voor de toekomst. Terwijl de Senat bezig is de eerste klanten binnen te hengelen, werkt Aurus hard aan de ontwikkeling van een luxe personenbus en een SUV. Daarnaast wil het volledig elektrische uitvoeringen van zijn modellen introduceren. De auto’s met een verbrandingsmotor hebben een bijna 600 pk sterke hybride aandrijflijn die ontwikkeld is door Porsche.

