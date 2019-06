De eerste 50 Polestar 1’s zijn bijna af

Maar helaas nog niet met onze test-redacteur op de bestuurderstoel.

Een van de coupé’s waar we reikhalzend naar uitkijken is de Polestar 1. Natuurlijk zal de onlangs aangekondigde Polestar 2 voor de grote aantallen moeten gaan zorgen, maar het is de 1 die het meest tot de verbeelding spreekt. De Polestar 1 is anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en sindsdien wachten we op een officieel publieksdebuut.

Het moment komt dichterbij. Zo laat moederbedrijf Volvo weten dat het niet meer lang gaat duren. De laatste prototypes worden op dit moment in elkaar geschroefd. Het zijn zogenaamde Tooling Try-out auto’s. Met deze auto’s kan Polestar bekijken of het productieproces verder gestroomlijnd kan worden. Ook worden de deze ‘TT’-modellen gebruikt om tests mee uit te voeren.

Dit is een oplage van 50 auto’s. Als deze oplage is gebouwd, komen de pre-productie modellen. Bij deze auto’s worden de laatste dingen aan de auto fijn geslepen. Volvo heeft bevestigd dat dáárna de Polestar 1 daadwerkelijk in productie gaat. Op dit moment kunnen de klanten hun Polestar configureren in de uitvoering zoals zij hem wensen. de productie van klantenauto’s start later dit jaar

De auto rolt van de band in de Polestar-fabriek in Chengdu. Mocht dat niet Zweeds in je oren klinken, dan kan dat kloppen. De nieuw uit de grond gestampte fabriek staat namelijk in China. Op zich logisch, want zowel Polestar en Volvo zijn eigendom van het Chinese Geely. Er worden 500 Polestar 1’s per jaar gebouwd. De 600 pk sterke coupé is voor dit jaar al uitverkocht. De Europese prijs is 155.000 euro voor belastingen.