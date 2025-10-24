Is Alfa Romeo binnenkort gewoon weer volbloed Italiaan?

En Citroën weer op en top Frans?

Het gaat al tijden niet zo lekker bij Stellantis. Het bedrijf dat ontstond na het samenvoegen van PSA en FCA (combinatie van Fiat en Chrysler) worstelt. Een hele reeks aan terugroepacties, tegenvallende verkopen, stilgelegde fabrieken en mislukte terugkeer van merken.

Is het bedrijf zo groot geworden dat het niet meer rendabel te krijgen is? Het lijkt natuurlijk allemaal heel logisch, je vergroot de schaal tot een niveau waarop je in al je modellen een 1.2 PureTech lepelt en al je B-segmenters op een Peugeot 20(0)8 lijken. Dan blijkt een nieuwe Lancia Ypsilon opeens niet meer aantrekkelijk voor kopers en ben je iedere week onderwerp van AVROTROS Radar.

Opsplitsen Stellantis

Veel logischer om het bedrijf gewoon weer op te splitsen. Een Franse, een Italiaanse en een Amerikaanse afsplitsing. Dan kan iedereen gewoon weer zijn eigen markt bedienen en doen waar het merk goed in is in zijn eigen thuisland.

Dat is geen ideetje van ons, maar van voormalig Stellantis CEO Carlos Tavares. Tien maanden geleden vloog hij de laan uit bij het mega concern en nu heeft hij een boek geschreven waar hij waarschuwt voor het uiteenvallen van de autobouwer. Naar zijn idee moet het management van Stellantis iedere dag bezig zijn met de eenheid binnen het bedrijf. Wij denken dat gewoon weer toffe auto’s bouwen beter werkt, maar dat terzijde.

Winst verdampt

Het marktaandeel in de VS en in Europa is vorig jaar enorm verminderd en dus moest Tavares wegwezen. Want minder marktaandeel is veel minder winst en dat betekent dat de CEO er geen pepernoot van bakte. Onder zijn bewind verplaatste hij vrolijk delen van de productie naar landen als Marokko waardoor hij zelf behoorlijk voor onrust zorgde.

De Italiaanse overheid en de vakbonden waren er zeer niet over te spreken. De overheid greep zelfs in en nam auto’s in beslag waar Italiaanse vlaggetjes op stonden terwijl ze in Marokko werden gebouwd en de Alfa Romeo Milano werd Junior omdat de auto in Polen uit een fabriek rolde.

Kortom, deze meneer maakte er zelf een enorme puinhoop van, maar nu hij een maand of tien buiten staat weet hij het opeens beter en schrijft hij dus een boek met hoe het wel moet.

Minder, minder, minder kosten!

De beste man had tijdens zijn bewind een obsessie voor kosten besparen en dat leidde tot misstappen op het gebied van kwaliteit, prijzen en het aanbod van de modellen. Eenheidsworst zouden wij willen zeggen.

Uiteraard is hij het er in het boek niet mee eens en veegt hij zijn straatje schoon. Maar hij voorspelt dus ook dat het concern wel eens uiteen zou kunnen vallen. Wij filosoferen alvast door op deze weg. Dan zijn Alfa Romeo en Fiat straks gewoon weer volbloed Italiaan. Maserati en Lancia zijn na al die Stellantis jaren wel dood denken wij.

Een Frans bedrijf met Citroën, Peugeot en DS en een Amerikaans bedrijf met Jeep en RAM. Dat wordt nog vechten wie Opel moet nemen. Leapmotor kan gewoon Chinees blijven en de overige merken kunnen in de prullenbak.

Chinese kapers op de kust

Tavares schetst ook nog de mogelijkheid tot splitsing in twee delen. Een Europees en een Amerikaans deel. Een ander scenario zou kunnen zijn dat een Chinees merk het concern, of bijvoorbeeld alleen het Europese deel, opkoopt. Dan kunnen de Chinezen, net als na de overname van Volvo en Lotus, gewoon hun auto’s verkopen in Europa met Fiat en Peugeot badges op de neus. Wat denken jullie?