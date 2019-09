Ferrari F8 Tributo: dit gaat ‘ie kosten

Ferrari heeft de Nederlandse prijs bekendgemaakt.

De opvolger van de 488 GTB werd begin dit jaar in Genève gepresenteerd. Ferrari koos voor evolutie in plaats van revolutie, want de uiterlijke verschillen met de 488 GTB zijn niet wereldschokkend.

De nieuwe F8 Tributo komt ook in Spider-vorm op de markt, maar eerst is het de beurt aan de coupé. Op de F8 Tributo is een prijskaartje van 303.495 euro geplakt. De vanafprijs ligt een stuk hoger in vergelijking met zijn voorganger. Helemaal eerlijk is die vergelijking overigens niet. Denk aan de komst van de WLTP en het feit dat auto’s sowieso duurder zijn geworden. De 488 GTB was er vanaf 270.464 euro.

Voor die dik drie ton krijg je een Ferrari met de alom geprezen 3.9 liter geblazen V8. Het blok perst er 720 pk en 770 Nm uit. Het sprintje naar de honderd is in 2,9 seconden gedaan. 0-200 km/u doet de F8 Tributo zelfs in 7,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 340 km/u.

Ferrari zet met de F8 Tributo zo’n snel product neer dat het gat naar een toekomstig Pista-model steeds kleiner zal worden. Dat zagen we al met de 488 GTB en de 488 Pista. Hoeveel meer vermogen wil je immers op die achterwielen loslaten zonder dat het idioot gaat worden? De komende periode hoeven we over dit vraagstuk nog niet na te denken. Eerst deze coupé, dan de Spider in 2020 en daar zullen we het voorlopig mee moeten doen.