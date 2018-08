MSO’s laatste project is een überdikke Longtail

Niet de Longtail-versie van de 720S, maar iets veel gavers.

Waarom ondergetekende McLaren zo gaaf vindt dat ik mijn naam op één van hun modellen heb gebaseerd? Omdat het merk uit Woking uit het niets in de jaren ’90 even de snelste straatauto ooit bouwt, een dark age van zo’n 10 jaar gebruikt om in 2010 weer boven te duiken met een auto die Ferrari het leven zuur maakt. En dan niet weer een nieuwe tussenperiode inlassen maar gewoon dikke wagens blijven bouwen. Zo’n snelle opmars, dat moet je toch kunnen waarderen.

Het is echter fout om te denken dat McLaren daarom een jong merk is. Bruce McLaren richtte het McLaren F1-Team op in 1963. Tot 1988 was er van het bouwen van straatauto’s nog geen sprake. Bruce zelf heeft de oprichting van McLaren Automotive niet eens meegemaakt. Maar goed, raceauto’s is waar McLaren jarenlang en nog steeds grotendeels om draait. Dat het merk ook straatauto’s maakt, brengt hier geen verandering in. Sterker nog: de McLaren F1 blijkt een goede basis voor raceauto’s.

In 1997 kwam een heftig aangepaste McLaren F1 naar de races, deze luisterde naar de naam F1 GTR Longtail. Zoals de naam al zegt onderscheidt deze zich van de ‘normale’ F1 door een langere achterkant. Vanwege de homologatieregels moesten er ook een paar straatversies van komen. Tegenwoordig zijn zowel de straat- als raceversies uiterst zeldzaam. Uiteraard zijn sommige ook verloren gegaan.

Om hier een klein beetje verandering in te brengen, komt McLaren Special Operations (MSO) op de proppen met een extra speciaal project. Normaal kennen we de ‘huistuner’ van het ietsje meer speciaal maken van reguliere McLarens, of extreme historische lakkleuren. Dat laatste inspireerde hen (waarschijnlijk): waarom een speciale 675 Longtail maken als je ook een ‘echte’ Longtail kunt maken?

Op basis van een oude GTR Longtail restaureerde MSO de F1 tot een fonkelnieuwe auto. Hij heet F1 GTR Longtail 25R, omdat hij gebaseerd is op een auto die met nummer 25 echt heeft geraced. Qua specificaties geen aanpassingen: het houdt in dat de 6.0 liter grote V12 zo’n 600 pk op de weg zet. Dat is dus evenveel als de tegenwoordige Longtail versie van de baby-McLaren, de 600 LT, al doet die het uit een veel kleinere 3.8 liter grote V8. Maar zeg nou zelf: het MSO project is een stuk gaver.