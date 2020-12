Dit is de goedkoopste Bentley Arnage van Marktplaats - Autoblog.nl

Wat betaal je eigenlijk nog voor zo’n super slee van Bentley?

Vandaag stijgen we naar grote hoogtes op de occasion-ladder naar de Bentley Arnage. Iets meer dan twee decennia geleden gingen Bentley en Rolls-Royce uit elkaar. Het eerste merk eindigde in de handen van VAG, het tweede kwam op slinkse wijze terecht bij BMW. In de eerste jaren na deze split leverden beide merken echter stiekem nog dezelfde auto. Bij Bentley heette die de Arnage (special), bij Rolls-Royce de Silver Seraph.

Uiterlijk hadden de auto’s kleine verschillen, waarbij differentiëren het makkelijkste is op basis van de grille. Het grootste verschil, letterlijk en figuurlijk, was echter onder de kap te vinden. In de de Roller lag daar een romig zachte M73 V12, in de Bentley (van VAG dus) een bonkige geblazen M62 V8. Inderdaad, beide krachtbronnen kwamen van BMW. Dat was een pijnpuntje voor VAG dat niet veel later ‘opgelost’ werd met de Arnage Red Label, voorzien van een geupdatete geblazen 6.75 liter V8. Kenners weten dan genoeg.

Feitelijk was de versie met BMW motor, die na de komst van de Arnage Red Label verder door het leven ging als de Arnage Green Label, de modernere en betere keuze. Maar ja, klanten gingen toch in groten getale voor de aantrekkingskracht van de brute oude ‘echte’ Bentley V8. Bijna niemand (zeven mensen maar!) kocht de Green Label. Wel werden er nog 52 speciaaltjes verkocht van de Arnage met BMW V8. Later volgde nog de Arnage R, de Arnage T en natuurlijk de cabrio en coupé versies van de auto in de vorm van de Azure en de Brooklands.

Maar dat was allemaal lang nadat deze goedkoopste Arnage van Marktplaats het levenslicht zag. Het is namelijk een Red Label uit het jaar 2000. De combinatie van donkerblauw over crème is natuurlijk geijkt. Binnenin vind je alle luxe die Bentley’s uit 2000 te bieden hadden. Dat betekent dus alle luxe die een S-Klasse uit 1990 te beiden had, alleen dan chiquer en met meer hoogpolig tapijt.

Ondanks de leeftijd staat er pas iets meer dan een ton op de teller van deze blepper, dus de beschrijving van de verkoper over de auto kan best wel eens accuraat zijn. ‘U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Bentley Bentley’. Het is in dit uitzonderlijke geval bijna jammer dat er een stukje verder een uitgebreidere beschrijving staat. Dat ene zinnetje is alles wat je moet weten.

Of nou ja, alles behalve de prijs dan. Die bedraagt namelijk 25.950 Euro. Dat is ongeveer hetzelfde als een kale B-segmenter in Nederland dezer dagen. Koop dan?