Ferrari: "Doel is Schumacher over twee jaar in rood te hebben" - Autoblog.nl

Daags nadat nieuwe aanwinst Carlos Sainz voor het eerst op bezoek is geweest bij Ferrari in Maranello, voert het team de druk alvast wat op. Mick Schumacher moet in 2023 klaar zijn voor rode overalls.

Het is bekend dat het altijd gezellig is bij het Formule 1 team van Ferrari, zeker in de slechte dagen van de renstal. Team rood wint al een tijdje geen titels meer in de koningsklasse en dat wreekt zich op het werknemersbestand in de top van het team. Er zijn er al wat kleurrijke teambazen doorheen gejaagd de afgelopen jaren. Momenteel zwaait (voorlopig althans) de juist vrij kleurloze Mattia Binotto de scepter, voor zo lang als het duurt.

Strijd

Binotto genoot voor zijn aanstelling als teambaas kennelijk veel respect voor zijn technische kennis. Hij werd gezien als een brein dat Ferrari weer naar boven kon trekken. Naar verluidt kon de op het oog zo ingetogen Zwitser totaal niet overweg met Maurizio Arrivabene en heeft hij zelfs een soort ‘hij eruit of ik eruit’ ultimatum gesteld in Maranello. Mocht het allemaal waar zijn, dan heeft hij dat strijdje glorieus gewonnen. Maar de vraag is of de winst hem welgevalt. Tot nu toe is het alleen maar slechter gegaan met Ferrari onder zijn bewind. Misschien wel omdat technische kunde alleen niet voldoende is als leider van zo’n team. Een beetje puik zijn in people management is ook wel handig.

Schumacher bij Ferrari

Binotto laat nu andermaal zien dat hij misschien niet de allerbeste is op dat vlak. Gisteren nog was Carlos Sainz voor het eerst in de fabriek in Maranello, zoals te zien op bovenstaande foto. Vandaag echter vertelt Mattia doodleuk aan verzamelde media dat het uitgangspunt is dat Mick Schumacher in 2023 voor Ferrari rijdt. Lekker dan, voor Carlos en Charles:

Als ik kijk naar zijn verleden in de Formule 2 en de Formule 3, presteert hij [Mick] normaal gesproken het best tijdens het tweede seizoen, niet het eerste. Ik denk dat Mick – als ik kijk naar hoe hij zich heeft ontwikkeld – veel leert in het eerste seizoen en ontzettend sterk wordt in de tweede helft van het tweede seizoen. Daarom is het belangrijk dat hij twee seizoenen krijgt. De Ferrari Driver Academy is niet gecreëerd om Formule 1-coureurs op te voeden, maar om de volgende Ferrari-coureur op te voeden. Het is te vroeg om beslissingen te nemen, maar in principe is het uitgangspunt dat Mick in 2023 in het rood te zien zal zijn. Mattia Binotto, heeft veel vertrouwen in Sainz en Leclerc

De druk staat dus vol op de ketel bij het nieuwe duo. Maar goed, zij weten natuurlijk ook: eerst nog maar eens moeten zien of Schumacher junior er beter in slaagt Mazepin van het vege lijf te houden dan Russische Insta-modellen…