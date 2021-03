Kiezen maar: supercars van rond de eeuwwisseling - Autoblog.nl

Welke supercar is 20 jaar later nog het meest begeerlijk?

Onlangs keken we naar het aanbod van Duitse coupés die rond de eeuwwisseling geleverd werden. Deze keer maken we het wat exotischer en kijken we naar de sportauto’s uit die tijd. Met sportauto’s bedoelen we dan de serieuze sportauto’s, met minimaal zes cilinders en de motor achter de vooras. Supercars, zo je wilt. Alhoewel die term lastig te definiëren is, zo ontdekten we vorig jaar tijdens de themaweek.

Ferrari 360 Modena

Laten we beginnen het merk dat synoniem staat voor supercar: Ferrari. Het merk uit Maranello heeft al sinds 1975 onafgebroken een V8 sportwagen met een middenmotor in het gamma. Rond de eeuwwisseling waren er flinke vernieuwingen op dit vlak, met de komst van de 360 Modena. Waar de F355 nog leunde op de 348, was de 360 uit 1999 compleet nieuw. Dankzij het ontwerp van Pininfarina oogde de 360 een stuk strakker en moderner dan zijn voorganger. Ook op aerodynamisch vlak was de auto een hoogstandje.

De 360 oogde niet alleen moderner maar was dat ook. Dankzij het aluminium chassis was de auto in verhouding een stuk lichter dan de F355. Uiteindelijk werd de 360 ietsje zwaarder (50 kg), maar dat kwam omdat de auto ook groter en ruimer was. De V8 was 3,6 liter groot en leverde naast 400 pk ook een geweldig geluid op. In tegenstelling tot zijn voorgangers was dit blok door de achterruit te bewonderen, zoals we inmiddels gewend zijn van de middenmotormodellen van Ferrari.

Lamborghini Gallardo

De Ferrari’s met een V8 middenmotor hadden in de jaren ’90 geen concurrentie te verduren vanuit de hoek van Lamborghini. De Ferrari 360 had dat in eerste instantie ook niet. Tegen het eind van diens loopbaan verscheen echter de Gallardo ten tonele. De auto leunde weliswaar sterk op Audi-techniek, maar qua uitstraling en beleving was het nog steeds een Lambo. Waar een 360 in zilver of blauw nog stijvol kan zijn, oogde de Gallardo vooral agressief. Zoals het hoort op een Lamborghini.

Met twee cilinder meer had de Gallardo ook flink meer vermogen dan de 360: 500 pk om precies te zijn. Helemaal eerlijk is de vergelijking natuurlijk niet, want de 360 liep al tegen zijn pensioen aan, terwijl de Gallardo nog nat achter de oren was. De Gallardo moest het vooral opnemen tegen de F430.

Honda NSX

De Japanse inzending op supercargebied was de Honda NSX. Deze dateerde al uit 1990 maar hield het lang genoeg vol om nog gelijktijdig met de 360 en de Gallardo geleverd te worden. Dat terwijl de NSX nog gebouwd was met de 328 als uitgangspunt. Twee generaties voor de 360 dus.

Uiteraard was de NSX niet al die tijd ongewijzigd in productie. Vanaf 1997 was de auto voorzien van een nieuwe motor. De 3,0 liter V6 was vervangen door een 3,2 liter V6 die 280 pk leverde. Enigszins mager in vergelijking met het Italiaanse geweld, maar de NSX was dan ook goedkoper. In 2001 werd ook het design up-to-date gebracht, 11 jaar na de introductie. Met deze facelift verloor de NSX zijn klapkoplampen, die verraadden dat de auto nog in de jaren ’80 ontworpen was.

Porsche 996 GT3

De Duitse Drie hadden rond de eeuwwisseling geen echte supercars die concurreerden met Ferrari’s en Lamborghini’s. BMW kwam met de Z8 nog het dichtst in de buurt, maar die is eigenlijk niet hardcore genoeg om te kwalificeren als supercar. Gelukkig is er altijd Porsche om de Duitse eer hoog te houden. In hetzelfde jaar dat de Ferrari 360 werd geïntroduceerd kwam Porsche met hun eerste GT3-model: de 996 GT3.

De GT3 was niet gewoon een opgevoerde 996. Nee, achterin huisde het inmiddels befaamde 3,6 liter Mezger-blok met 360 pk. Hans Mezger zelf is vorig jaar overleden, maar zijn nalatenschap zal voorlopig nog niet vergeten worden. De racegenen waren niet alleen terug te zien in de motor. Ook de aanwezigheid van een rolkooi en de afwezigheid van geluidsisolatie en andere overbodige luxe getuigen daarvan.

Heb je zelf ook interesse in een supercar van rond de eeuwwisseling? Op The Collectables wordt momenteel een stijlvolle zilveren 360 Modena uit 2004 aangeboden.