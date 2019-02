Dít is de heetste Range Rover Velar (met V8!)

Het is meteen de vedette in zijn klasse.

De hele crossover en SUV-gekte komt Land Rover mooi uit. Toevallig maakte het bedrijf geen andere auto’s. De echte terreinauto’s laten ze even links liggen. Sterker nog, op dit moment produceert Land Rover geen ‘échte’ terreinauto’s meer. Daarmee bedoelen we een auto met een ladderchassis. Dit in tegenstelling tot Jeep (Wrangler) en Mercedes-Benz (G-Klasse). Nee, Land Rover concentreert zich met name op de verfijndere SUV en zelfs af en toe een hele snelle.

Vandaag combineert Land Rover deze twee werelden met een wel heel speciale Velar, namelijk de (adem in) Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition (adem uit). De Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition heeft een gigantisch grote USP en dat is de 5 liter heerlijkheid onder de motorkap. Terwijl BMW werkt aan een X3 M met zescilinder, propt Land Rover doodleuk een 5.0 V8 met mechanische compressor in deze hete Velar.

De motor is goed voor 550 pk. De auto is wordt gebouwd door Special Vehicle Operations. Dankzij de uiteraard standaard aanwezige vierwielaandrijving knalt de Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition in slechts 4,5 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is niet begrensd, welnee. Deze supersnelle Velar blaft door tot 274 km/u. In een Land Rover!

De Range Rover Velar is qua uiterlijk te herkennen aan zijn sportieve voorkomen, zoals de vier uitlaten en de 21″ velgen. Eerlijk is eerlijk: Land Rover heeft keurig werkt verricht. De Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition ziet er dik uit, maar niet protserig. Wel is de auto redelijk dorstig: de 82 liter grote brandstoftank is binnen 483 kilometer al weer leeg. Er is keuze uit zes kleuren: rood, zwart, grijs, wit, zilver en blauw. Goedkoop is de niet, de dealer wil er graag 171.750 euro voor hebben.