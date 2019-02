Zou bij deze Belgische plofkraak een Audi RS6 gebruikt zijn?

Zeker en vast.

Het is zo’n beetje de meest gebruikte mobiele pinpas: de Audi RS6. De redenen laten zich raden: ze zijn erg snel, er kunnen veel criminelen in, elke mislukte chauffeur met een affectie voor terminaal onderstuur voelt zich erin thuis en ze zijn lekker log, wat handig is als je wat aan de kant moet beuken.

Vanmorgen was het weer raak. In het Belgische plaatsje Bree is een filiaal van de Argenta bank is er een plofkraak gepleegd. De woordvoerster van Burgermeester van der Auwera heeft dat bevestigd aan het Belgische VTM nieuws. Op dit moment is de buurt zelfs ge-evacueerd, want niet alle geplaatste explosieven zouden tot ontploffing zijn gebracht. De ontmijningsdienst van het leger (DOVO) is nu bezig deze onschadelijk te maken en te verwijderen. Een soort minesweeper in het echt.

Dan rest natuurlijk de vraag: wat voor auto is er gebruikt? Maar natuurlijk is het een zo’n kekke Audi RS6 Avant. De bloedsnelle Bom uit Neckarsulm blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op het gajes, rapaille en geteisem. De auto stond op Nederlandse kentekenplaten. Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen van het schorem, is de kraak zelf mislukt. Ze hebben geld kunnen opnemen. Wel is er veel materiële schade aangericht. Mocht de eigenaar zijn RS6 missen, grote kans dat deze zich niet meer in nieuwstaat bevindt. (via: hln.be)

Met dank aan Adeel en Steve voor het tippen!