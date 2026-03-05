Aston Martin bevestigt: F1-auto blesseert coureurs, is niet snel én niet betrouwbaar

Alonso en Stroll weten nu al dat ze de eerste race niet uitrijden.

Waar de seizoensstart van de Formule 1 een feestje moet zijn voor fans, teams en coureurs is de stemming bij Aston Martin vergelijkbaar met die van een uitvaart. Het veelbelovende team met grote zakken geld, een hypermoderne fabriek, Adrian Newey en Honda als exclusief motorleverancier zit diep in de problemen.

Al bij de testdagen voorafgaand aan het seizoen gaat het niet goed bij de groene rakkers. Aston rijdt het minste aantal ronden en kampt vooral met motorische problemen. Hier biedt Honda dan ook zijn verontschuldigingen voor aan. Het grootste probleem: trillingen uit de aandrijflijn die de batterij, andere onderdelen en de coureurs niet kunnen verdragen.

In de weken richting het eerste raceweekend in Melbourne is er hard gewerkt om de problemen op te lossen. Vandaag laten Honda Racing-baas Koji Watanabe en AM-teambaas Adrian Newey van zich horen. De boodschap is wederom niet positief.

De F1-auto trilt uit elkaar

De oorzaak van het trilprobleem is bijvoorbeeld nog niet gevonden. Er is wel een soort tussenoplossing gevonden die de trillingen aanzienlijk heeft verminderd, maar het is nog niet genoeg. ”De effectiviteit ervan kunnen we echter nog niet volledig garanderen onder de daadwerkelijke circuitomstandigheden, dus zullen er deze week bepaalde voorwaarden worden gesteld aan de werking van de aandrijflijn”, zegt Watanabe.

De vibraties zijn volgens Adrian Newey nog steeds zo hevig dat er betrouwbaarheidsproblemen door kunnen komen. Denk aan ”afvallende spiegels en achterlichten, dat soort dingen”. ”Daar moeten we iets aan doen”, kopt Newey binnen voor leeg doel.

Coureurs houden het geen raceafstand vol

Het veel grotere probleem is volgens Newey dat de coureurs worden beïnvloed door het geschud. Sterker nog, de rijders kunnen er geblesseerd van raken. Newey: “Fernando [Alonso] is van mening dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan rijden voordat hij het risico loopt op blijvende zenuwschade aan zijn handen. Lance [Stroll] is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan rijden voordat hij die grens bereikt.”

De teambaas moet zijn coureurs in bescherming nemen en bevestigt nu alvast dat AM het aantal ronden dat ze in de race rijden ”sterk moet beperken” totdat er een oplossing is gevonden. De tweede race van het seizoen – de GP van China – staat volgende week al op de planning. Veel tijd voor een eureka-moment is er dus niet.

Geen snelheid

Als de F1-auto van Aston Martin rijdt, dan is ie op dit moment ook niet seconden sneller dan de concurrentie. Bij de testdagen in Bahrein was er weinig snelheid te vinden in de groene raceauto. Toch voorspelt Newey dat zijn auto niet de sloomste zal zijn. ”Hier in Melbourne staan ​​we wat achter op de koplopers [en] zijn we misschien wel het vijfde beste team, dus we hebben potentie om ons qua chassis te kwalificeren voor Q3”, zegt Newey.

Dat klinkt ambitieus. Zeker nu de oude top vier overeind lijkt te blijven staan en teams als Haas en Alpine hun zaakjes ook goed op orde lijken te hebben. ‘Lijken te hebben’ inderdaad, want het blijven toch testdagen waarop we onze verwachtingen baseren.

Er is hoop?

Met zo’n dramatische start van de nieuwe regelgeving en een nieuwe samenwerking zakt de moed in je schoenen, nietwaar? Toch houden Aston Martin en Honda zich groot voor de media. Newey gelooft bijvoorbeeld dat Honda hier bovenop kan komen. Sterker nog, hij ziet nog altijd ”een enorm, gigantisch ontwikkelingspotentieel” in de AMR26.

De onderdelen die je niet zomaar per seizoen kunt veranderen, zijn volgens hem geslaagd. Geef het team een paar races de tijd en ze zijn klaar om ”dat potentieel volledig te benutten. We hebben een behoorlijk ambitieus ontwikkelingsplan in gang gezet.”

Omdat het Adrian Newey is, wil je de beste man geloven op zijn woord. Met zijn staat van dienst doe je al snel uitspraken die ergens op slaan. Van de andere kant heeft hij nu ook de pet van teambaas op en moet hij het team blijven motiveren. Daar hoort goed weer spelen ook bij. Wat er uiteindelijk waar van gaat zijn, moet tijdens dit en komende seizoenen blijken. Wat al helpt, is dat er dus een soort tussenoplossing is waardoor er fysiek gereden kan worden en er data naar de fabrieken kan.

Wat denk jij: komt Aston Martin er dit seizoen nog bovenop en krijgen we een van-nul-naar-held verhaal of wordt het huilen met de Aston Martin-pet op voor Stroll en de zijne?