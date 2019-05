Dit is de meest bizarre occasion van de week

Het lijkt wel op een F1-auto!

De Renault Twizy is en blijft een zeer merkwaardige ‘auto’. De kleinste auto uit de ZE-familie van Renault lijkt meer op een vreemde brommobiel en de prestaties zitten daar ook niet heel ver vanaf. Toch moet er in Nederland een volwaardig autokenteken op, want je mag gaan en staan waar elke andere auto dat mag. Bovendien is het ding spotgoedkoop (zo’n 7 tot 9 duizend euro) en heeft hij zelfs vleugeldeuren. De auto heeft zo’n lachwekkend aanzicht dat je bijna vergeet hoe geniaal het ding eigenlijk is. Mocht je de auto in zijn standaard vorm al geniaal vinden, dan ga je houden van de versie die recent op de Engelse occasionsites verscheen.

Renault toonde ons in 2013 de Twizy F1. Want haha, Renault maakt dus basale stadsautootjes en ook Formule 1 auto’s, dus laten we die twee combineren. Dat werd de Twizy F1, die met zijn agressieve looks en zijn power-upgrade van 17 naar 97 pk gewoon best vet is. Er zijn weinig andere auto’s die door een kleine ECU-upgrade hun vermogen vervijfvoudigen. De Twizy F1 was te bizar, productiekansen waren daarom minimaal en tot op het heden kun je geen Twizy F1 bestellen bij Renault.

Oakley Design vond dat jammer. Daarom bouwden zij zelf een vijftal Twizy F1’s. Allemaal in een andere kleur, waaronder blauw. Die blauwe staat nu te koop. De styling is gebaseerd op de F1-versie en ook probeerde de tuner de vermogensupgrade te evenaren. Zij meten hun resultaten uit in koppel: van 55 Nm naar 100 Nm. Toch weer het dubbele: netjes! Verder krijgt de auto de heftige splitters en spoiler mee van de F1-versie, samen met de enorm brede banden om OZ-racevelgen. Oakley heeft alles uit de kast gehaald om deze Twizy dicht bij de originele F1 Concept te krijgen.

Kopen? Dat kost je dan 26.500 pond (30.753 euro). Een bult geld, maar wel voor iets unieks en geniaals. Kopen doe je hier.

Met dank aan Maurice voor de tip!