Waarom niet: je racewagen baseren op een oude bekende

Restomodden is heet, toch?

Bij sommige projecten moet je je niet afvragen waarom. Je moet gewoon kijken naar wat er gebouwd wordt. Een Amerikaans bedrijf lijkt een project te hebben wat als zijn minst bestempeld kan worden als ‘merkwaardig’. Of retegaaf, maar dat moet je zelf bepalen.

Restomodden is niet nieuw: een oud icoon terugbrengen met nieuwe techniek. Een BMW restomodden is ook niet nieuw, je kan nu een ‘gloednieuwe’ E30 kopen. Gruppe5 Motorsport pakt het heel anders aan. Hun slachtoffer/basis: een BMW 2002.

Het is meer dan een 2002 met een dikke bodykit. Het doel is de snelste straatlegale 2002 bouwen. Daarvoor wordt de auto compleet opnieuw in elkaar gezet. De grootste verandering is de aandrijflijn, waarvoor ze een bijzondere nieuwe motor bouwen. Het gaat om een S85 V10-motor van BMW zelf, bekend uit de M5 (E60/E61) en M6 (E63). In die auto’s 5.0 liter groot en goed voor ongeveer 510 pk, in de Gruppe5 wordt hij uitgeboord tot 5.8 liter of 5.9 liter, met 750 of 810 pk als gevolg. Da’s vrij veel voor het kaliber auto. Om het allemaal heel is alles onder de carrosserie gemaakt van race-onderdelen. Het geheel ziet er daarom uit als een dikke racer, maar er mag daadwerkelijk een nummerbord op de Gruppe5 2002 Turbo.

Zoals altijd moeten potentiële klanten zelf de basis aanleveren, wat in dit geval een vreemde situatie oplevert. Een 2002 is vrij zeldzaam, de vraag is daarom hoeveel mensen een originele versie van deze wagen ervoor wil opofferen. Het is wel een goed signaal om af te geven als Gruppe5 zijnde, de auto wordt dus niet uit de grond gestampt maar wel degelijk gebaseerd op zijn origineel. Prijzen zijn niet bekend, alle specificaties kun je vinden op de site van Gruppe5.