Mazda komt met twee nieuwe zes-in-lijnmotoren

Kijk, dat is goed nieuws!

Terwijl andere merken zich werpen op de ontwikkeling van elektrische auto’s, blijft Mazda gezellig conventionele motoren bouwen en ontwikkelen. De Japanse autofabrikant maakte afgelopen jaar bekend de nieuwe krachtige en efficiënte Skyactiv-X te zullen plaatsen in bijvoorbeeld de nieuwe Mazda3, maar daarmee is het feest nog niet voorbij.

Integendeel, we kunnen stellen dat het feest net pas is begonnen. Verborgen in een persbericht staat namelijk dat Mazda bezig is met de ontwikkeling van twee nieuwe zes-in-lijnmotoren, een benzine en een diesel. Vooralsnog heeft het merk niets gezegd over de komst van zulke motoren, dus we zijn enigszins verbaasd dat Mazda het doodleuk op deze manier mededeelt.

Aangezien Mazda het op zo’n geheimzinnige brengt, is er vooralsnog weinig informatie over de motoren zelf. Dat gezegd hebbende rekenen wij erop dat de motoren in Mazda’s grotere auto’s terecht gaan komen. In het persbericht staan ze onder het kopje ‘large architecture’. Volgens Mazda moeten de motoren bijdragen het merk verder op de kaart te zetten.

Mazda verzet zich overigens niet tegen de opmars van elektrische auto’s. Voor zijn kleinere auto’s is het momenteel bezig met het ontwikkelen van mild hybride en volledig elektrische aandrijflijnen, zogenaamde ‘xEV’s’. Daarnaast worden de Skyactiv-motoren nog zuiniger gemaakt.

Met dank aan Nemo voor de tip!