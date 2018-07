Tesla Model 3 komt met nieuwe bezorgservice

De deur niet uit hoeven en toch een nieuwe auto op je oprit? Dat kan.

Het Model 3-masterplan van Elon Musk lijkt eindelijk realiteit te worden. Toch blijft er bij elk bericht over de productie van de kleine Tesla een zweem van “ja ja, lever hem maar eens” hangen. Okay, denkt Elon Musk: dan doen we dat.

Samen met Model 3-besteller Devin Scott probeert Elon namelijk een nieuw soort levering uit. In plaats van een hele batch Tesla’s die naar de lokale dealer gebracht wordt, klaargemaakt wordt en wachtend op de eigenaar in de Tesla-showroom bivakkeert, wordt de auto klaargemaakt in de fabriek en in een dichte trailer direct naar het huis van de eigenaar gebracht. Zoals Amazon dat eerder al deed, maar dan als PR-stunt. Een Model 3 kan dus écht voor je deur geleverd worden.

Overigens is Elon er in dit geval alleen bij om het systeem te promoten. Je krijgt helaas niet een gratis meet en greet met de Tesla-topman als je een Model 3 laat afleveren. Het leveringssysteem heeft wel een paar andere voordelen: omdat de auto van de productieband de trailer inrolt hoeft er geen beschermende folie aangebracht te worden en komt de auto in feite pas uit de fabriek als hij al voor je deur staat. Showroom-fresh is passé, Tesla’s zijn vanaf nu (giga)factory-fresh.

Wat een dergelijke levering extra gaat kosten is niet bekend, maar het schijnt handig te zijn om te voorkomen dat geproduceerde auto’s zich ‘opstapelen’ in de fabrieken. Daarom is er een mogelijkheid dat home-delivery dé manier gaat worden. Nu alleen nog kijken wat er gebeurt als je niet thuis bent terwijl je auto geleverd wordt…