Nieuwe Hyundai SUV is stiekem supergaaf en megagroot

Kan Korea zichzelf hiermee opnieuw in de markt zetten.

Het lijkt steeds vaker te gebeuren dat autofabrikanten hun studiemodellen vrijwel direct overnemen om nieuwe productieauto’s te verwezenlijken. Dankzij een foto die vandaag per ongeluk op het internet terechtkwam via het Russische Auto Review, hebben we het bewijs dat Hyundai ook vandaag de dag nog een voorbeeld neemt aan zijn conceptauto’s. Het nieuwe SUV-vlaggenschip van het Koreaanse merk lijkt bijna een regelrechte kopie te zijn van de HDC-2 Grandmaster Concept.

Hiermee bedoelen we overigens niet dat de SUV, die binnenkort de grootste auto binnen het gamma van Hyundai wordt, zijn technische basis deelt met het studiemodel. Hyundai maakte namelijk geen technische details bekend over de auto, ten tijde van de onthulling in juli. In plaats daarvan komt, zoals je kunt zien, vooral het exterieur van beide modellen overeen.

Zeker qua vorm en omvang lijkt de onder Luc Donckerwolke tot stand gekomen Palisade, zoals Hyundai vorig week bekendmaakte dat de auto moet gaan heten, en de HDC-2 Grandmaster Concept verschillende kenmerken te delen. Dat gezegd hebbende is het exterieur van de Palisade minder uitbundig en expressief dan de vormen van het concept. Dit is niet meer dan logisch, daar het om het productiemodel gaat. De achterzijde kunnen we vooralsnog niet zien, maar van wat we momenteel kunnen opvangen, lijken we uit te kunnen maken dat de forse achterlichten van het studiemodel niet op de Palisade terug zullen keren. Daarnaast zijn de velgen, de grille en de luchtroosters minder ‘aanwezig’.

Wel kunnen we alvast zeggen dat de Palisade als opper-SUV niet aan zeven, maar zelfs aan acht mensen plaats moet kunnen bieden. Daarnaast lijkt het erop dat de Palisade dezelfde 3,3-liter V6 krijgt als de huidige Sorento. De auto moet als het goed is later deze maand worden onthuld.