De nieuwe Huracán zal fantastisch blijven

Voorlopig nog geen downseizing voor de Baby Lambo.

Het is alweer 2019 en de tijd gaat erg snel. Daar kwam ondergetekende achter toen de volgende mededeling binnenkwam: de Lamborghini Huracán wordt binnenkort vernieuwd. Die auto was toch best nieuw? Nou, dat valt dus best wel mee, eigenlijk. De opvolger van de Gallardo werd in onthuld op de Salon van Genève in 2014. Je leest het goed, Lamborghini’s meest modale sportwagen is alweer bijna vijf jaar oud. Hoog tijd voor een visuele en technische update.

In de tussentijd zijn er diverse Huracáns bij gekomen: een LP610-4, een Spyder, een LP580-2 met enkel achterwielaandrijving en de Performante. Op de laatste na, gaan die allemaal aangepast worden, zo weet het Britse AutoExpress te melden. Allereerst de naam, dat schijnt ‘Huracán Evo’ te gaan worden. De auto krijgt een nieuwe achterkant met afwijkende achterlichten, bumper en diffuser. De uitlaten worden nu boven de diffuser gemonteerd. Ook de neus van de Huracán wordt opgefrist.

Het halfzusje van de Huracán, de Audi R8, werd onlangs al gefacelift. We kunnen ervan uitgaan dat de Lamborghini dezelfde wijzigingen ondergaat. Dat is goed nieuws, want de atmosferische motor zal atmosferisch blijven. Wel krijgt de motor wat meer vermogen. Geschat wordt op zo’n 620 tot 630 pk, een kleine stijging. Ook de achterwielaangedreven variant krijgt er tien of twintig pk erbij. Verder krijgt de Huracan Evo hardware van de Performante, alhoewel de gigantische spoiler voorbehouden blijft aan dat model.

De Performante is net nieuw en krijgt niet direct een update. Waarschijnlijk komt die een jaartje. De Lamborghini Huracan Evo wordt waarschijnlijk onthuld op, wederom, de Salon van Genève.

