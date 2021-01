Deze Porsche 914-restomod krijgt Cayman-zescilinder - Autoblog.nl

Weer eens wat anders dan een Porsche 911-restomod: een Porsche 914-restomod.

De instapper van Porsche was de afgelopen 25 jaar de Boxster. Met een vanafprijs van €83.231 is er echter nog wel ruimte voor een model onder de Boxster. Daar is al de nodige speculatie over geweest en recent dook er zelfs een prototype op. Desondanks lijkt het erop dat de Boxster voorlopig gewoon de instapper zal blijven.

Een model dat werd genoemd als mogelijke inspiratiebron voor een nieuwe instapper was de 914. Dit was in de jaren ’70 de instap-Porsche. Het feit dat de auto aanvankelijk als Volkswagen was bedoeld zegt wel iets over de positionering. Met een 1,7 liter Volkswagen-motor die 80 pk produceerde was het ook geen snelheidsmonster. Qua design was het wel een uniek verschijning.

Of het een mooie verschijning is, dat is vraag twee. Bij het Britse Fifteen Eleven Design vinden ze van wel, want ze hebben de 914 als basis genomen voor een restomod-project. Ze hebben de 914 is een stuk breder gemaakt met een widebody. Tevens zijn de lampen en de bumpers gemoderniseerd en zien we een ducktail. Het targadak is omgetoverd tot panoramadak.

Ook onderhuids wordt de 914 een stuk moderner. Fifteen Eleven Design gaat er namelijk de 3,4 liter zescilinder uit de Cayman S in lepelen. Daarmee zal het vermogen rond de 300 pk uitkomen. Dat is een stuk meer dan de originele 914, die nooit verder kwam dan 110 pk. De 914 van Fifteen Eleven zal verder uitgerust worden met een zestraps automaat en een nieuw remsysteem. Ook voor de ophanging zullen de Britten leentjebuur spelen bij de Cayman.

De Porsche 914-restomod is er nu nog uitsluitend als render (mocht dat je nog niet opgevallen zijn), maar daar wil Fifteen Eleven het niet bij laten. Ze willen de auto nog dit jaar gaan bouwen. Het bedrijf zegt zowel links- als rechtsgestuurde exemplaren te leveren. Prijzen zijn nog niet bekend, maar als je een betaalbare Porsche zoekt kun je waarschijnlijk toch beter naar een Boxster gaan kijken.