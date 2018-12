Komt er dan toch weer een nieuwe Esprit?

Alleen in een andere vorm dan we gewend waren.

Het is een van de kleine wonderen in deze wereld: Lotus bestaat nog en ze doen het niet eens zo onaardig. Sinds het hele debacle met Danny Bahar leek het heel even de verkeerde kant op te gaan met het Britse sportwagenmerk. Bij Lotus kunnen we die term nog echt bezigen, want ze bouwen enkel en alleen sportwagens. De basis van die auto’s is echter al redelijk op leeftijd. De Elise kan zijn wortels herleiden naar de jaren ’90 terwijl de Lotus Evora in 2009 het levenslicht zag. Al deze auto’s maken gebruik van redelijk gedateerde Toyota-techniek. Daar is in principe niets mis mee, maar ook Lotus moet naar de toekomst kijken. Het merk uit Norfolk is onlangs overgenomen door Geely, een gigantische speler op de Chinese automarkt. Het eveneens Chinese concern, dat tevens eigenaar is van Volvo en Polestar, is van plan om meer dan 2 miljard dollar te investeren in Lotus. Om met James May te spreken: Good news!

Volgens het onvolprezen The Supercar Blog, is Lotus inderdaad bezig met toekomst plannen. Naast de gewraakte SUV wordt er niets minder verwacht dan een elektrische supercar. Daarmee worden de geruchten dat de Esprit terugkomt wederom aangewakkerd. Het is de bedoeling om van de nieuwe supercar een waardige Lotus te maken. Dat betekent dus een geweldige wegligging. Lotus staat ook voor lichtgewicht auto’s, en daar wringt het een beetje. Elektromotoren plus de benodigde accu’s zijn veelal erg zwaar. Aan de andere kant, als er één merk is dat gespecialiseerd is in het lichter maken van auto’s, is Lotus het wel.

Geely is voornemens om van Lotus een rechtstreekse Porsche concurrent te maken. Door nu al vol in te zetten op elektrische aandrijving, kan Lotus het tussenstation wat het nu gemist heeft (hybride techniek) overslaan. Wanneer de nieuwe Esprit verwacht wordt, is nog niet bekend. De terugkomst van de Lotus Esprit is iets dat al langer speelt. Al sinds 2010 houden deze geruchten aan. De Esprit ging uit productie in 2004 en kreeg geen opvolger.