Dit is de gaafste limousine van vandaag

Compleet met stijl, charisma én een Busso V6.

Nog niet zo heel erg lang geleden publiceerden wij van Autoblog een Special over de Lancia Thesis. Lancia probeerde met een bijzondere auto een zeer behoudende markt aan te spreken. De auto was niet een groot succes. Voor veel mensen was de auto toch even iets te bijzonder, alle kwaliteiten van de auto ten spijt.

Of was de auto niet bijzonder genoeg? Dat was een gedachte waarmee Stola zat te spelen. Voor wie Stola niet kent, dat iss een Italiaanse carrossier uit 1919. Maar in in het eerste decennium kwamen ze met diverse bijzondere concepts aanzetten. Hun meest succes hebben ze gehad met het verbouwen van Porsche-koetsen voor de Duitse autobouwer Ruf Automobiles. Daar lees je meer over in dit artikel.

Terug naar de Thesis. Voor de Salon van Genève in 2004 had Stola een wel heel bijzondere Thesis in gedachten. Het resultaat heette de Stola S85. Stola zette de zaag in de Thesis en verlengde deze met maar liefst 60 cm. Deze centimeters waren enkel en alleen bedoeld voor de twee achter passagiers. De Stola S85 had namelijk geen achterbank, maar twee uiterst comfortabele fauteuils. De Stola S85 was een van de eerste auto’s waarmee je echt ‘connected’ was. Zo was er internet aanwezig, zodat je je mail kon checken en er was zelfs een heuse faxmachine aan boord.

Qua concept had de Stola S85 wel wat weg van de Maybach en Rolls-Royces uit die tijd. Motorisch moest de S85 het onderspit delven. Onder de kap lag de vertrouwde 3.2 liter grote Busso V6, met in dit geval ‘slechts’ 230 pk. Daarmee duurde het bijna 10 seconden voordat je de 2.000 kilogram zware S85 op de 100 km/u kon laten rijden. Het was de bedoeling om enkele exemplaren op speciale bestelling te laten bouwen. Of het daarvan gekomen is, betwijfelen we. Stola bestaat overigens nog wel, maar houdt zich nu voornamelijk bezig als toeleverancier voor andere automerken.