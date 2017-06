Dit is de nieuwe Porsche 911 GT2 RS!

Het nieuwe beest uit Zuffenhausen is gepresenteerd op een gamebeurs.

Een opmerkelijke stap van Porsche. De nieuwe GT2 RS is namelijk onthuld op de Electronic Entertainment Expo, oftewel de E3. Dit is een van de grootste gamebeurzen ter wereld en Porsche heeft deze gelegenheid gekozen omdat de nieuweling z’n opwachting zal maken in de game Forza 7. Na de release van dit racespel zal het nog wel even duren voordat we het kanon in de showroom kunnen bewonderen.

Helaas betekent dat ook dat er nog niet veel te melden valt over de specs. Hij krijgt in elk geval een dikke turbomotor die naar verluidt goed is voor tegen de 700 pk. Het uiterlijk is in elk geval behoorlijk agressief en hint overduidelijk naar de Cup-racers op basis van de 911. Kijk alleen al naar die voorbumper vol grote koelgaten en de overdaad aan zichtbaar carbon.

Wie z’n rechtervoet niet helemaal onder controle heeft doet er verstandig aan om de GT2 RS bij de dealer te laten staan. Deze versie krijgt namelijk RWD, dus een wakkere en bekwame bestuurder lijkt ons geen overbodige luxe. Verder zal een handbak ontbreken. Geschakeld mag worden met de PDK.

