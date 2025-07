Dit is de nieuwe Toyota Amalfi

Alles is eenheidsworst qua autodesign dezer dagen. Zelfs een Toyota Prius lijkt nu op een Ferrari. Extremen komen bij elkaar.

Ferrari trok afgelopen week onverwacht het doek van de nieuwste bambino in de illustere familia. We snapten al niet helemaal waarom de prachtige Roma coupé toch vrij plots uit het gamma verdween. Maar nu hebben we het antwoord op die prangende vraag in de vorm van de Amalfi. Het is in feite een ingrijpende facelift van de Roma. Hoewel Ferrari nu overweegt gekke dingen te doen met ons favoriete paard omdat we dit zeggen.

De meningen zijn in algemeenheid positief over het design van de Amalfi. Het is nog steeds een bloedmooie auto. Alleen ja, persoonlijk vond ik de Roma toch mooier. Vooral de achterkant, omdat de Amalfi een enigszins rare kont heeft. Een beetje X2-esque zelfs, zou je kunnen zeggen. Niet bepaald een compliment. De fysieke knoppen maken een welkome comeback zoals een bekende rapper en NCIS agent die ooit beschreef in een pakkende balade. Maar ja, die kan je nu ook laten retrofitten in je Roma. Doe mij dat dan maar, als we toch mogen kiezen.

En nu we het toch over vergelijkingen met andere auto’s hebben: de voorkant is ook een beetje minder karakteristiek geworden. Vroeger had je daar dat bijzondere in carrosseriekleur gespoten raster. Beetje wennen, maar uw trouwe verslaggever vond het uiteindelijk wel gaaf, zeker in een echt kleurtje. De Amalfi daarentegen, heeft een wat meer generieke smoel. Internetdesigner Theottle moest zelfs aan de Toyota Prius denken. De auto die nu deze eindelijk best knap is, nauwelijks meer verkocht wordt in Nederland.

Zodoende ging hij eens even aan de slag met de Amalfi om er een nieuwe Supra van te maken. En dat gaat eigenlijk schrikbarend goed. Behalve het ietwat meer Priusificeren van de neus is er verder niks nodig. Nou ja, het verwijderen van de badges op de flank dan en wat Toyota wielen eronder. Bob is daarna je oom. Ter vergelijking boven de aangepaste versie, onder het origineel.

Moet Toyota Ferrari dan maar gewoon overnemen? Of tenminste een Supra bouwen die hier een beetje op lijkt voor weinig? Laat het weten, in de comments.