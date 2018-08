Importgate: Europa laat zich niet dollen door Trump

The fight goes on.

De omstreden 45ste POTUS Donald Trump maakt beslissingen die bewijzen waarom veel mensen een hekel aan hem hebben. De 72-jarige ex-zakenman heeft namelijk een idee voor de importheffing op Europese auto’s. Toen er van beide kanten van de oceaan gedreigd werd met het zwaar belasten van elkaars spullen kwam er een gesprek tussen Trump en Europese baas Jean-Claude Juncker (juist, dezelfde man die het halfjaarlijkse verzetten van de klok wil afschaffen). Op zich leek dat een winnende zet te zijn, want er kwam een ‘wapenstilstand’ in de ‘belastingoorlog’.

Trump laat het er echter niet bij zitten. Hij vindt sowieso dat de WTO (World Trade Organisation) de VS momenteel enkel dwarsboomt en hij wil de handelsorganisatie het liefst verlaten. Maar om mee te beginnen is het gelijk houden van de importheffingen op auto’s ‘niet goed genoeg’ voor de Donald. Als het aan hem ligt wordt een plan om 25% extra te heffen op Europese auto’s, direct in werking gezet. Tot ziens, wapenstilstand!

Gelukkig laat opperhoofd Juncker het niet daarbij zitten. Tegen ZDF zei de EU-voorzitter dat als Trump het beleid voortzet, wij de Amerikaanse auto’s ook zwaarder zullen belasten. Zo is er ook een vorm van gelijkheid, maar niet zoals Juncker had gehoopt als de wapenstilstand was verdergegaan. Maar goed, het is fijn dat Juncker durft op te staan tegen de veel besproken POTUS.

Wat dit hele verhaal betekent voor ons? Hopelijk weinig. Het is op sommige manieren zelfs wel goed voor de Amerikaanse economie, wat (hopelijk) weer zorgt voor een tevreden Trump. Voor Europa betekent het wellicht dat het nog onaantrekkelijker is om een Amerikaanse auto te kopen. Maar goed, dat doet toch niemand. Behalve Tesla’s, maar daarvoor is het belastingverhaal weer compleet anders.