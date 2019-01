Ford Explorer is er nu ook als 400 pk sterke ST-versie

Smikkelen en smullen!

Nog geen week geleden kregen we voor het eerst officieel beeld van de nieuwe Ford Explorer, maar het ├ęchte nieuws voor dit model is vandaag pas binnengekomen. Op de NAIAS in Detroit heeft Ford namelijk aangekondigd een heuse ST-versie te zullen gaan maken voor de ruim vijf meter lange SUV. Keihard.

Volgens een van de bazen van Ford Performance was het altijd al de bedoeling dat de Amerikaanse gigant een krachtigere versie krijgen moest en deze week heeft de automaker eindelijk zijn eigen wens in vervulling laten gaan. Daarmee roept Ford een nieuwe pretfabriek in het leven, want de drieliter EcoBoost-motor produceert ongeveer 400 pk en 562 Nm aan koppel. Het klinkt redelijk ongeloofwaardig, maar toch is het waar: met deze uitvoering heeft Ford zowaar zijn krachtigste SUV ooit gemaakt. In een rechte lijn helpt het vermogen de snelheid; zijn top ligt volgens de Amerikanen op 230 km/u. De acceleratietijd van het beest is vooralsnog onbekend. Dat gezegd hebbende zal de bolide niet bijzonder rap zijn. Hij weegt immers 2.132 kg. Standaard heeft de Ford Explorer ST wel een tientrapsautomaat en vierwielaandrijving, dus echt traag zal het ook weer niet zijn.

Uiteraard rolt een ST-versie van Ford niet zonder de nodige uiterlijke opsmuk uit de fabriek. De meterslange SUV heeft aan de buitenzijde o.a. een zwarte grille en hier en daar dikker plaatwerk om de smakelijke gedeelten van de auto beter onder de aandacht te brengen. De auto staat op fraaie 21″ velgen, waarachter performance remmen schuilgaan.

Minder heet maar wel relevant is het feit dat Ford vanmiddag ook de doeken heeft getrokken van een hybride versie van de nieuwe Explorer. Deze wordt voortgestuwd door een 3,3-liter V6 en heeft i.c.m. zijn elektrische aandrijving een systeemvermogen van ongeveer 325 pk. De details over het rijbereik houdt Ford momenteel nog even voor zichzelf.