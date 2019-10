Dit zijn 3 belangrijke ‘auto’ updates van een motorfabrikant

Mocht je van auto's houden, een B-rijbewijs hebben of de Twizy leuk vinden: er is nieuws!

De Tokyo Motor Show is niet alleen een beurs waar de automerken acte de présence geven, ook de motorfietsfabrikanten laten van zich horen. Bij Autoblog zijn we niet vies van smakelijke tweewielers. Daarbij: er is best wel wat overlap tussen auto’s en motoren.

Denk aan automerken die ook een motorfiets divisie hebben en natuurlijk diverse samenwerkingen. Bij het laatste voorbeeld denken we automatisch aan Yamaha, uiteraard. Het merk bouwt van alles, waaronder motorfietsen en muziekinstrumenten. Sommige motoren die ze hebben geproduceerd de afgelopen jaren zijn ware muziekinstrumenten, met de V10 uit de Lexus LF-A als absoluut hoogtepunt. Voor vandaag heeft Yamaha drie ‘autogerelateerde nieuwtjes.

MW-Vision

Uiteraard is dit een concept. De MW-Vision is een driewieler met twee wielen aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Het omgekeerde van een Reliant Robin, zeg maar. Qua voertuigtype doet de MW-Vision denken aan de Renault Twizy. Technische details zijn nog niet bekend, maar het is een overdekte scooter met drie wielen, dus dat is erg handig voor stadsverkeer, ook waneer het regent.

Tricity 300

Nog meer ‘autogerelateerd’ nieuws is de spiksplinternieuwe Tricity 300. De Yamaha Tricity bestond reeds in 125cc versie, maar daar kon de automobilist in Nederland natuurlijk niets mee, in tegenstelling tot in bijna alle andere Europese markten. Het is een soort interpretatie van Yamaha op de Piaggio MP3. Het is misschien niet de motor die je voor je hobby koopt, zoals een Harley of Ducati, maar een zeer handig concept. Dankzij de twee wielen heb je namelijk extra veel stabiliteit, ideaal voor stadsverkeer als het even stilstaat. Het grote voordeel van de Tricity 300 is dat je ‘m kan besturen met een B-rijbewijs.

Auto’s

Zoals vermeld heeft Yamaha een linkt met automobielen. Zo hebben ze motoren gebouwd voor onder andere Ford, Mazda , Volvo en Toyota. Ook heeft Yamaha diverse malen gesnuffeld aan het idee van een eigen auto. Denk aan de OX-99 supercar van de vroege jaren ’90, maar ook de latere Motiv en Sports Ride Concept. Deze werden in samenwerking met Gordon Murray volgens het i-Stream principe gebouwd. Vandaag heeft Yamaha besloten dat de auto’s er definitief niet komen. Yamaha ziet geen mogelijkheden om met de kleine sportwagens geld te verdienen. Op dit moment is de markt niet gunstig voor dat autotype, aldus Yamaha.