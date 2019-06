Instapversie Nissan LEAF krijgt een prijskaartje

Komt dat zien.

Net nadat Kia de prijs van zijn nieuwe e-Soul met het publiek deelt, komt een andere Japanse autofabrikant op de proppen met eenzelfde mededeling. Ditmaal is het Nissan die de prijs van het instapmodel van de LEAF onthuld. In een poging een groter publiek te bereiken brengt het merk een nieuwe versie van de auto op de markt die iets zachter is voor de portemonnee.

Waar de zogenaamde LEAF e+ als topmodel moet imponeren met zijn rijbereik, is het de taak aan de LEAF Acenta om zoveel mogelijk nieuwe klanten binnen te harken. In Nederland moet deze versie precies 36.990 euro kosten. Voor dit bedrag krijgen klanten de LEAF geleverd met een batterijpakket van 40 kWh en een elektromotor die goed is voor 150 pk. Ter vergelijking: de LEAF e+ heeft een elektromotor met 215 pk en een accupakket van 62 kWh. Wie 1.000 euro extra betaalt, krijgt het uitgebreidere Comfort Pack.

Qua rijbereik is het een behoorlijke stap. Waar de meest complete versie van de LEAF een actieradius heeft van 385 kilometer, redt de Acenta het op een volle batterij ongeveer 270 kilometer. Of het in prijs ook zoveel scheelt, dat is vooralsnog niet duidelijk. De auto wordt standaard opgeladen middels een 3,6 kW OBC-laadaansluiting. Met de ChaDeMo Quickcharger-aansluiting is hij in staat tot 50 kW te kunnen snelladen.