Vergeet de BMW X4, dit is de Renault ARKANA

Met hoofdletters.

Vergeet de BMW X4 en de Mercedes GLC Coupé. De Fransen hebben ook het blik van de coupé-crossover opengetrokken in vorm van de Renault ARKANA. Het segment is nooit mooi geweest en daar weet de ARKANA zeker geen verandering in te brengen. Dít is echter wat de markt wil. U wenst, wij draaien, aldus de autofabrikanten.

Renault heeft de coupé-crossover gepresenteerd op de autoshow van Moskou. Dit is geen toeval. De Renault Groep had in 2017 in Rusland bijna een derde van de verkochte voertuigen in handen. Het is de één na grootste markt voor het Franse autoconcern. De nieuwe ARKANA zal dan ook begin 2019 in Rusland op de markt verschijnen. In een later stadium komt het model ook naar de rest van Azië en andere regio’s. Of Renault met “andere regio’s” ook onze markt bedoeld is niet duidelijk. Hoewel het een maf ding is, ben je een absolute baas om deze auto te kiezen voor de Gumball 3000.

Het gepresenteerde model in Rusland is een showcar. Dit betekent dat Renault in een later stadium met meer informatie komt over de coupé-crossover.