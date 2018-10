Nederlands personenvervoer in de knel met elektrische busjes

Lang leve wetgeving.

Al die batterijen maken een elektrische auto er niet lichter op. Bij een elektrische SUV moet je al gauw denken aan een gewicht van 2.500 kg. Dat is bij emissieloos personenvervoer niet anders en daar is er zelfs vaak sprake van een gewicht van 3.500 kg of zwaarder. En daar zit ook meteen het probleem.

De RAI Vereniging en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) hadden graag gezien dat de EU een ontheffing zou geven voor Nederland met betrekking tot de huidige regelgeving. Nu mag je met een B-rijbewijs een auto besturen tot 3.500 kg. Een voertuig met een hoger gewicht mag enkel bestuurd worden door een persoon met een D-rijbewijs. Ook bekend als het buschauffeur rijbewijs.

Het probleem is dat elektrische busjes over die 3.500 kg gaan. Chauffeurs die nu personen vervoeren in busjes met een verbrandingsmotor hebben een B-rijbewijs. Gaat het bedrijf over op elektrische busjes, dan moet deze persoon of een D-rijbewijs halen, of hij (m/v) is zijn baan kwijt.

De EU ziet niets in een ontheffing, waardoor bedrijven in vervuilende busjes blijven rijden en niet overstappen op elektrisch personenvervoer. Het opmerkelijke is dat de Europese Commissie voor Nederland wel een uitzondering heeft gemaakt voor het goederenvervoer. De komende vijf jaar is er een ontheffing en kun je een elektrische vrachtwagen met een gewicht tot 4.250 kg met een B-rijbewijs besturen. Beide organisaties verzoeken minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW actie te ondernemen.