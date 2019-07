Officieel: dit is de voordeligere Porsche 992 Carrera

Dus het model zonder ’S’, want die hadden we nog niet.

Zoals wel vaker in de auto- en tech-industrie worden eerst de duurdere modellen op de markt gebracht, alvorens de goedkopere varianten verschijnen. Porsche doet precies dit met de 992. De nieuwe 911 werd in 2018 op de autoshow van Los Angeles voorgesteld in Carrera S en Carrera 4S-trim en zo ging het model ook de verkoop in.

Inmiddels rijden al de nodige 992’s (coupé en cabriolet) als Carrera (4)S op de wegen en komt Porsche na al die maanden eindelijk met de instapper. Het schaamrood hoeft zeker niet op je lippen te staan met dit goedkopere model, de prestaties zijn nog steeds behoorlijk te noemen.

De nieuwe Porsche 911 Carrera komt met dezelfde 3.0-liter zescilinder boxer turbomotor als het S-model. Echter heeft de Carrera kleinere wieldiameters voor de turbines en compressoren van de nieuwe turboladers. De Carrera moet daardoor 65 pk inleveren in vergelijking met de Carrera S. Het vermogen komt uit op 385 pk. Dat is altijd nog 15 pk méér in vergelijking met de Carrera van de vorige generatie.

Voor nu is alleen duidelijk dat de Carrera er met een PDK komt en daarmee sprint de Porsche in 4,2 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 293 km/u. Vink Sport Chrono aan op de optielijst en de 911 doet dezelfde sprint in vier tellen rond.

Porsche levert de 911 Carrera op 19-inch velgen met 35/40 ZR-banden op de vooras en 20 inch velgen met 295/35 ZR-rubber achter. De remschijven hebben een grootte van 330 mm met vaste monobloc-remklauwen en vier zuigers.

Met de introductie van deze nieuwe 911 is de 992 een stukje vriendelijker geworden in de vanafprijs. De Carrera is er vanaf 141.400 euro. De Carrera Cabriolet kost 157.600 euro. Ter vergelijking: de 911 Carrera S is er vanaf 156.700 euro. De 911 Carrera is voorlopig alleen met achterwielaandrijving te bestellen. De variant met vierwielaandrijving volgt in een later stadium.

Wat doet de concurrentie?

De Porsche 911 Carrera gaat concurreren met onder andere de Jaguar F-Type V6 Supercharged en een dinosaurus als de Maserati GT. Laatstgenoemde prijst zichzelf compleet uit de markt door zijn atmosferische motor. Minder chique, maar wel meer vermogen én goedkoper zijn alternatieven van Ford, Audi en Mercedes-AMG.

Jaguar F-Type V6 Supercharged (380 pk) – 129.260 euro

Porsche 911 992 Carrera (385 pk) – 141.400 euro

Ford Mustang 5.0 V8 GT (450 pk) – 110.600 euro

Audi RS 5 Coupé (450 pk) – 122.520 euro

Maserati GranTurismo Sport (460 pk) – 221.996 euro

Mercedes-AMG C63 S Coupé (510 pk) – 133.486 euro