Dit is het interieur van de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Hoe de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé er definitief uit gaat zien weten we nog niet, maar dit wordt in ieder geval de binnenkant!

Het is nog even wachten op de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, maar bij AMG wordt alvast het interieur onthuld. Zoals je mag verwachten draait in Affalterbach alles om performance, zelfs als de auto nog stilstaat.

Een performance interieur dus. Nou oordeel zelf. Het interieur is volledig nieuw ontwikkeld en duidelijk gericht op de bestuurder. Het idee is dat de cockpit je omsluit als het ware, zoals in een echte sportwagen. Volgens AMG moet je meteen zin krijgen om te rijden zodra je instapt. Dat lijkt marketing blabla, maar als je naar de details kijkt snappen we wel waar ze vandaan komen.

Interieur Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

We richten ons eerst een op de middenconsole. Daar vinden we drie draaiknoppen voor de rijdynamiek. Met Response Control, Agility Control en Traction Control kun je het karakter van de auto aanpassen.

De eerste bepaalt hoe fel de aandrijving reageert op het gaspedaal, de tweede beïnvloedt hoe scherp de auto instuurt en de derde regelt hoeveel slip de tractiecontrole toelaat. Die laatste is in negen standen instelbaar, dus je kunt het zo braaf of zo speels maken als je zelf wilt.

De middenconsole zit verder vol handige snufjes. Denk aan twee draadloze laders voor smartphones, verlichte bekerhouders en een afsluitbaar opbergvak.

Commandocentrum

De cockpit zelf is volledig digitaal. Voor je neus zit een 10,2-inch beeldscherm en daarnaast een 14-inch infotainmentscherm dat licht naar de bestuurder gekanteld is. Het idee is dan een makkelijke bediening terwijl je de grenzen opzoekt op de Autobahn. Leuke optie is het extra 14 inch grote beeldscherm voor de passagier. Hoeft die zich ook niet te vervelen onderweg.

Voorin is de auto voorzien van nieuw ontwikkelde sportstoelen met flinke zijdelingse steun. Als dat voor jou nog niet genoeg is kun je kiezen voor AMG Performance-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Achterin standaard twee losse stoelen met behoorlijk wat beenruimte, maar wil je liever een achterbank uit één stuk dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Nog even iets tofs. AMG monteert een groot panoramadak dat in het donker kan oplichten met AMG-logo’s en racestrepen in de kleuren van de sfeerverlichting.

Mercedes-AMG probeert de nieuwe GT 4-Door Coupé neer te zetten als een auto met sportgenen en een Gran-Turismo gevoel. De auto moet het beste uit twee werelden bieden. Nou als we naar het interieur kijken lijkt dat aardig te lukken. Nu voor het eindoordeel nog even wachten op de rest van de auto.