Newey legt pijnlijk deel van Honda F1-motor bloot (en het is niet de batterij)

Wat op voorhand zo’n goed idee leek, blijkt achteraf een grote misser te zijn.

Andere F1-teambazen kunnen een voorbeeld nemen aan Adrian Newey. Het ontwerpgenie weet natuurlijk wel wat van de F1 en autotechniek, maar heeft ook een andere eigenschap waar andere leidinggevenden van kunnen leren: eerlijkheid. Newey draait er niet omheen, maar zegt het gewoon zoals het is. Ook als dat pijnlijke informatie bij de pers oplevert. Daar maken wij, de pers, dan maar wat graag gebruik van.

Zo krijgen we dankzij Newey bij een persconferentie in Melbourne, een interessant inkijkje in het Honda F1-motorenteam. Daarvoor geeft de Aston Martin-hoofdontwerper en -teambaas een korte, recente geschiedenisles. ”Honda trok zich eind 2021 terug. Ze keerden vervolgens, min of meer, eind 2022 terug in de sport, dus na ongeveer een jaar, anderhalf jaar, afwezigheid.”

Honda-motorteam blijkt een groep F1-groentjes

Vervolgens kwam de Japanse autofabrikant terug als motorleverancier, maar niet op volle oorlogssterkte. ”Toen ze zich herenigden, bleek dat een groot deel van de oorspronkelijke groep, zo blijkt nu, uit elkaar was gegaan en aan zonnepanelen of iets dergelijks was gaan werken. Veel van de nieuwe leden van de groep waren dus nieuw in de Formule 1. Ze brachten niet de ervaring mee die ze [Honda red.] voorheen hadden”, zegt Newey.

Honda Racing-baas Koji Watanabe

De teambaas legt zelfs bloot dat er van het oude Honda-motorenteam (het team van de Honda-motor in Verstappens kampioenschapsjaren) maar 30 procent is overgebleven. ”Nu, in een tijdperk met een budgetplafond, begonnen ze met een flinke achterstand en hebben ze helaas moeite gehad om die in te halen”, voegt de ontwerper toe.

Het probleem: Aston Martin had geen idee

Dit hierboven is nog allemaal tot daar aan toe. Honda heeft voor een groot deel een nieuw team engineers bij elkaar getrommeld, so what? Het interessante: Aston Martin wist dit niet. In 2023 maakten Honda en Aston Martin de F1-samenwerking bekend voor 2026. Bij de persconferentie in Australië wordt Newey gevraagd: Wist Aston Martin bij het tekenen van het samenwerkingscontract van de onervarenheid bij het Honda-motorenteam?

Lees ook: Deze legendarische circuits kunnen de F1-races in het Midden-Oosten vervangen

Het antwoord van Newey: ”Nee, dat waren we niet. We kwamen er eigenlijk pas achter in november vorig jaar toen Lawrence [Stroll red.], Andy Cowell en ikzelf naar Tokio gingen om de geruchten te bespreken die suggereerden dat ze het oorspronkelijke streefvermogen voor de eerste race niet zouden halen.” Dus even voor de duidelijkheid: Aston Martin moest er door F1-roddels achterkomen dat het personeel van de motorleverancier voor 70 procent bestaat uit F1-stagiairs.

En zo, lieve kindertjes van het internet, begint dit F1-sprookje van een vermogend man, diens zoon, een oliesponsor met nog meer geld, een topontwerper, een oud-wereldkampioen én een vooraanstaand autofabrikant in een nachtmerrie te veranderen. Toch houdt Newey hoop op een goede afloop waarin iedereen nog lang en gelukkig leeft.