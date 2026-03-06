Newey legt pijnlijk deel van Honda F1-motor bloot (en het is niet de batterij)

Wat op voorhand zo’n goed idee leek, blijkt achteraf een grote misser te zijn.
Andere F1-teambazen kunnen een voorbeeld nemen aan Adrian Newey. Het ontwerpgenie weet natuurlijk wel wat van de F1 en autotechniek, maar heeft ook een andere eigenschap waar andere leidinggevenden van kunnen leren: eerlijkheid. Newey draait er niet omheen, maar zegt het gewoon zoals het is. Ook als dat pijnlijke informatie bij de pers oplevert. Daar maken wij, de pers, dan maar wat graag gebruik van.
Zo krijgen we dankzij Newey bij een persconferentie in Melbourne, een interessant inkijkje in het Honda F1-motorenteam. Daarvoor geeft de Aston Martin-hoofdontwerper en -teambaas een korte, recente geschiedenisles. ”Honda trok zich eind 2021 terug. Ze keerden vervolgens, min of meer, eind 2022 terug in de sport, dus na ongeveer een jaar, anderhalf jaar, afwezigheid.”
Honda-motorteam blijkt een groep F1-groentjes
Vervolgens kwam de Japanse autofabrikant terug als motorleverancier, maar niet op volle oorlogssterkte. ”Toen ze zich herenigden, bleek dat een groot deel van de oorspronkelijke groep, zo blijkt nu, uit elkaar was gegaan en aan zonnepanelen of iets dergelijks was gaan werken. Veel van de nieuwe leden van de groep waren dus nieuw in de Formule 1. Ze brachten niet de ervaring mee die ze [Honda red.] voorheen hadden”, zegt Newey.
De teambaas legt zelfs bloot dat er van het oude Honda-motorenteam (het team van de Honda-motor in Verstappens kampioenschapsjaren) maar 30 procent is overgebleven. ”Nu, in een tijdperk met een budgetplafond, begonnen ze met een flinke achterstand en hebben ze helaas moeite gehad om die in te halen”, voegt de ontwerper toe.
Het probleem: Aston Martin had geen idee
Dit hierboven is nog allemaal tot daar aan toe. Honda heeft voor een groot deel een nieuw team engineers bij elkaar getrommeld, so what? Het interessante: Aston Martin wist dit niet. In 2023 maakten Honda en Aston Martin de F1-samenwerking bekend voor 2026. Bij de persconferentie in Australië wordt Newey gevraagd: Wist Aston Martin bij het tekenen van het samenwerkingscontract van de onervarenheid bij het Honda-motorenteam?
Het antwoord van Newey: ”Nee, dat waren we niet. We kwamen er eigenlijk pas achter in november vorig jaar toen Lawrence [Stroll red.], Andy Cowell en ikzelf naar Tokio gingen om de geruchten te bespreken die suggereerden dat ze het oorspronkelijke streefvermogen voor de eerste race niet zouden halen.” Dus even voor de duidelijkheid: Aston Martin moest er door F1-roddels achterkomen dat het personeel van de motorleverancier voor 70 procent bestaat uit F1-stagiairs.
En zo, lieve kindertjes van het internet, begint dit F1-sprookje van een vermogend man, diens zoon, een oliesponsor met nog meer geld, een topontwerper, een oud-wereldkampioen én een vooraanstaand autofabrikant in een nachtmerrie te veranderen. Toch houdt Newey hoop op een goede afloop waarin iedereen nog lang en gelukkig leeft.
Reacties
Richmond zegt
Het is ook de batterij.
De motor van Honda zorgt voor dusdanige vibraties dat de batterijen kapot gaan. En de coureurs niet meer dan 25 ronden volhouden. Daarnaast hebben ze geen reserve batterijen en moeten ze het doen met de 2 die in de auto’s zitten.
Bas Leesberg zegt
Uiteraard, maar daar kon je ook niet omheen als je de F1-sites een beetje in de gaten houdt. Het gaat mij er meer om dat er nog een achterliggend probleem is: Aston Martin dat een motor koopt zonder te weten hoe de vlag erbij hangt bij Honda.
mark997gt3 zegt
De batterij is niets mis mee. Elke batterij gaat kapot als je er met een hamer op gaat slaan……
Johanneke zegt
AM kan alle aspiraties nog een jaar uitstellen, minimaal. Maar, zal het waard zijn. Ik geloof serieus dat ze ooit races gaan winnen. Is Honda eerder gelukt toen ze na jaren van malaise met RB samen gingen werken. Tot over een jaar of 3.
Tonnie zegt
Als AM het geduld kan opbrengen gaat het lukken, daarvoor hebben ze voldoende kennis in huis. Geef het een jaar of 3/4 met de huidige reglementen. Alonso zal dat geduld of die tijd niet hebben/krijgen, helaas.
potver7 zegt
Alonso is bij vlagen een briljante coureur, maar mist de focus die de toprijders wel hebben. En in het huidige deelnemersveld is dat wel een vereiste. En Stroll Jr moet echt heel veel mazzel hebben om zich vooraan te kunnen melden.
Als AM races gaat winnen is het omdat de topteams uitvallen, niet door de rijderskwaliteiten van de coureurs of de strategische kunsten van het team. En dat zie ik de komende jaren ook niet echt veranderen eerlijk gezegd, tenzij Alonso z’n helm aan de wilgen hangt en papa Stroll een goede coureur weet te strikken die het team mee op sleeptouw kan nemen.
pivavar zegt
Koji Watanabe heeft het maar mooi ver geschopt, was ooit chef bij Honda NL.
citroen55 zegt
Interessant die commentaren, die meer of minder geen reactie zijn op het artikel zelf.
Honda stopt, een relatief klein bedrijf, heeft dus, denk ik, geen alternatieven voor de F1 bouwers, die dan vertrekken. Hier zou je ook kunnen vragen, heeft AM hier een beetje geslapen?
Dutchdriftking zegt
Formule 1 les 1:
Ga nooit iets doen met het F1 team waar Alonso een van de rijders is. Hoe goed het in theorie ook is, er is simpelweg geen ander mega talent die zo goed is in kiezen voor het verkeerde team…
Mathy zegt
Grootste sandbag-actie ooit. Alonso op P1 straks in de kwalificatie.
mashell zegt
Honda heeft altijd al een knipperlicht relatie gehad met de F1. Meestal als het eindelijk goed gaat besluiten ze te stoppen. Rare jongens die Japanners.
mark997gt3 zegt
Idd. Epische strategie blunder van Honda.
AM moet geweten hebben dat een belangrijk deel van personeel er niet meer was. Honda heeft zelf RB geholpen met opzetten motorenafdeling. Aanvankelijk zelfs sprake van overname van patenten en dergelijke.
Er is geen enkel F1-team wat ooit nog met Honda in zee gaat in kader van motorenreglement verandering.
Bizar.