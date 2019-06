Mercedes-Benz opent de aanval op Tesla Model S

Dat werd op zich ook wel een beetje tijd.

De auto die min of meer symbool staat voor ‘cool’ elektrisch rijden moet toch wel de Tesla Model S zijn. Het was een van de eerste fraaie elektrische auto’s met prestaties waarmee je menig sportwagen kon en kan verrassen.

Verschillende fabrikanten hebben hun eerste ‘dikke’ elektrische auto op de markt gebracht, maar dat zijn bijna allemaal crossovers. Denk aan auto’s als de Audi e-tron quattro, Jaguar I-PACE en Mercedes-Benz EQC. Dat is op zich logisch. De crossover is immers een populair voertuigtype en ook eentje waarbij er relatief veel ruimte is om de accu’s kwijt te kunnen. Die ‘elektrische renaissance’ heeft dus niet geleid tot een Tesla Model S alternatief.

Daar gaat in 2022 dan eindelijk verandering in komen, zo meldt AutoCar. Dan verschijnt namelijk de Mercedes-Benz EQE (V295), een rechtstreekse aanval op de Tesla Model S. Het is een van de laatste wapenfeiten van de bij Daimler vertrekkende Dieter Zetsche. De Mercedes-Benz EQE is één van de 10 nieuwe elektrische auto’s die voor 2025 op de markt moet verschijnen.

De Mercedes-Benz EQE komt op het nieuwe MEA-platform te staan. Deze kenmerkt zich door het gebruik van aluminium en de platte bodem. De EQE moet qua afmetingen iets compacter worden dan de huidige E-Klasse, maar tegelijkertijd meer ruimte bieden dan de huidige S-Klasse. De headerfoto (afkomstig uit dit artikel) is overigens géén indicatie over hoe de auto eruit komt te zien. AutoCar meldt dat de auto veel lager en aërodynamischer zal worden. Qua omschrijving lijkt dat overeen te komen met de Mercedes-Benz IAA Concept uit 2015, die je op de afbeeldingen ziet.

De EQE wordt aangedreven door twee elektromotoren die alle vier de wielen aandrijven. Het maximum vermogen zal boven de 408 pk en 765 Nm van de EQC liggen, alhoewel daar geen exacte gegevens over bekend zijn. Dankzij verbeteringen aan de accu moet je op een volle lading zo’n 600 km ver kunnen komen. De ECE gaat geproduceerd worden op twee locaties. De eerste is een nieuwe fabriek in Duitsland (Factory 56, waar de grotere EQS ook vervaardigd zal worden) en in Beijing, waar de elektrische sedan in samenwerking met een joint-venture partner in elkaar geschroefd gaat worden.