Zo maakt Porsche zijn klanten lekker voor de Taycan

De Duitse autobouwer gaat de hele wereld over om de elektrische auto onder de aandacht te brengen.

Later dit jaar is de onthulling van de Taycan, de eerste volledige elektrische Porsche. Nog voordat het zover is wil Porsche de wereld inlichten dat de Taycan onderweg is. In China, de Verenigde Staten en het Vereningd Koninkrijk organiseert het merk de Porsche Triple Demo Run. Een event waar de Taycan centraal staat. Niet geheel toevallig zijn dit de belangrijkste markten waar Porsche op mikt met dit elektrische model.

Het eerste land, China, is inmiddels aangedaan. Porsche organiseerde onder meer demo runs met een prototype an de Taycan bij het Porsche Experience Centre (PEC) in Shanghai. Om de Chinezen te imponeren voorzag Porsche het dak van de Taycan van een draak. Het lijkt een beetje op zo’n tattoo voor kinderen uit een zak chips, maar soit. De marketingafdeling zal er ongetwijfeld goed over na hebben gedacht.

De demorondes in Shanghai werden verzorgd door Li Chao. Dit is een coureur uit de Porsche Carrera Cup in Azi├ź. Aankomende week is het Verenigd Koninkrijk aan de beurt met demo’s tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het derde event is 13 en 14 juli in New York, tijdens de Formule E race die plaats zal vinden in de Amerikaanse stad. Tijdens dit laatste event zullen Mark Webber en Neel Jani demo’s geven.