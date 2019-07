Zoveel invloed heeft WLTP op autoverkopen in Nederland

"Read my lips: no more taxes".

De dood en de belastingdienst. Van beide weet je dat ze een keer om de hoek komen kijken. De fiscus net iets vaker, in de meeste gevallen. Zoals bekend worden auto’s belast door de overheid. Er zijn diverse autobelastingen. Zo zijn accijns, motorrijtuigen belasting en BPM speciaal in het leven geroepen voor de automobiel. In het geval je een auto van de zaak rijdt, dan is er nog bijtelling.

Eerlijk is eerlijk, in Nederland is de infrastructuur ongekend goed. Na elke vakantie in het buitenland, waardeer je het weer een beetje meer. Die belastingdruk is de laatste jaren enorm opgevoerd. In Nederland betaal je via een staffel-systeem extra belasting op de theoretische uitstoot van je auto. Hoe vervuilender de auto, hoe meer BPM je betaalt. In principe is dat nog niet eens zo verkeerd. Het is echter de mate waarin er gestraft wordt. We gaan het niet eens hebben over een Mustang V8 of Nismo 370Z. Gewoon voor de context, geven wij even drie voorbeelden:

Kia Picanto 1.0 Comfortline

Nieuwprijs: 14.315 euro, waarvan 1.642 euro aan BPM

Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline

Nieuwprijs: 19,640, waarvan 2.466 euro aan BPM

Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium

Nieuwprijs: 26.600 euro, waarvan 3.514 aan BPM

Overgang NEDC naar WLTP

Dit zijn drie populaire auto’s in Nederland. We hebben in dit geval niet gekeken naar die ene uitvoering met een atmosferische motor en ouderwetse automaat. Nee, dit zijn drie zeer populaire auto’s, voorzien van een bescheiden benzinemotor. Afgelopen jaar is de WLTP van kracht gegaan. Dat is een meetmethode om te bepalen wat het brandstofverbruik (en de CO2-uitstoot) is. De WLTP is realistischer dan de NEDC, dus exact dezelfde auto’s zijn (nogal altijd theoretisch) een stuk schadelijker voor het Milieu. Destijds werd aangegeven door de toenmalige staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes, VVD), dat dat niet zou gebeuren. Sterker nog, er werd beloofd dat de consument absoluut niet de dupe mocht worden.

Autoverkopen eerste helft 2019

Nu komt het puntje bij het spreekwoordelijke paaltje. Hoe gaat het met de autoverkopen? Nou, niet zo goed. Dat meldt branchevereniging BOVAG. De verkopen van het afgelopen half jaar zijn gedaald met maar liefst 10,5%. Auto’s worden dermate veel duurder, dat 10% is afgehaakt en heeft gekeken naar een occasion (al dan niet import) of toch maar een jaartje doorrijden. De consument is dus wel de dupe, zo blijkt. Zowel de BOVAG als RAI-vereniging zijn al maanden aan het aandringen om de gemaakte afspraken te respecteren. Inmiddels is Wiebes opgevolgd. De nieuwe staatssecretaris van financiën is Menno Snel (D66).

Afspraken

Volgens de BOVAG en RAI is de heer Snel zijn afspraak nog niet nagekomen. Ook is er nog geen duidelijkheid gekomen over de aanpassing van de BPM, aldus de BOVAG. Ondanks dat het met de economie vrij goed lijkt te gaan, zijn de autoverkopen dat niet. De kans dat Snel hiermee zit, lijkt overigens erg klein. Ondanks de lagere verkopen, zijn de inkomsten voor de staat namelijk gestegen. De gemiddelde BPM op een nieuw verkochte auto is namelijk fors gestegen met 15%. De belastingdienst stelt je nooit teleur.

Best verkochte merken van Nederland, januari tot en met juni 2019:

1. Volkswagen (25.547)

2. Opel (18.251)

3. Peugeot (16.734)

4. Ford (14.103)

5. Kia (13.501)

Best verkochte modellen, januari tot en met juni 2019:

1. Volkswagen Polo (6.607)

2. Ford Focus (6.443)

3. Tesla Model 3 (6.063)

4. Volkswagen Golf (5.609)

5. Kia Picanto (5.216)