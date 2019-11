Koning Willem-Alexander naar Nederlandse Grand Prix

Gezellig een biertje drinken met zijn neef.

De wereld van Formule 1 is één en al glitter en glamour. Regelmatig zijn beroemdheden te gast tijdens het raceweekend om de F1 van dichtbij mee te maken. Denk aan acteurs, actrices en invloedrijke mensen uit de zakenwereld. Matthew McConaughey, bekend van films als Interstellar en The Wolf of Wallstreet, was bijvoorbeeld te zien tijdens de Grand Prix van Amerika eerder deze maand. Andere celebs die werden gespot dit seizoen tot nu toe zijn Michael Douglas (acteur), Lars Ulrich (drummer Metallica) en Trevor Noah (komiek).

Ongetwijfeld zullen er ook wereldsterren naar Zandvoort afreizen volgend jaar om de GP mee te maken. Het mag geen verrassing heten dat Prins Bernhard Jr. de race zal bijwonen. Als eigenaar van Circuit Zandvoort heeft Zijne Hoogheid een groot aandeel gehad in het brengen van de Formule 1 naar Nederland. Zijn neef komt gezellig een pilsje meedrinken. Bronnen hebben tegenover RTL Nieuws bevestigd hebben dat koning Willy Willem-Alexander ook van de partij is tijdens de Grand Prix van Nederland. Het is niet bekend of hij koningin Máxima mee zal nemen.

Meer dan 100.000 toeschouwers zullen 3 mei 2020 neerstrijken in de Noord-Hollandse kustplaats. Ondertussen zijn de verbouwingen aan het circuit in volle gang. Circuit Zandvoort krijgt onder meer een lekkere steile kombocht. Nog 156 dagen en dan is het zover.