Dit is waarom de Autobahn een snelheidslimiet hanteert

Geen zorgen, het is niks definitiefs.

Je hebt het misschien wel doorgehad: de afgelopen dagen was het nogal warm in Europa. Ondergetekende ziet momenteel buiten een ietwat grijze lucht en zit al niet meer met drie ventilators op zich gericht te werken, maar in de rest van Europa is en blijft er sprake van een hittegolf. Elders op ons continent schiet het kwik richting de veertig graden. Goed, tot zover het Peter Timofeeff-gedeelte, wat heeft dit met auto’s te maken? Onze oosterburen hebben wat problemen met de snelwegen door de hoge temperaturen. De Duitse Autobahn krijgt even een extra regeltje in deze periode.

De momenteel nogal omstreden onbeperkte Autobahn gaat sowieso over niet al te lange tijd exit. Daarom is het even schrikken als Duitsland ineens aankondigt dat alle snelwegen de komende tijd een snelheid van 130 km/u hanteren, zo meldt Bloomberg. De reden hiervoor is geen vervroegde permanente afkeer, maar de kwaliteit van het asfalt lijdt onder deze tropische taferelen. De hitte kan het asfalt verzwakken en door de kracht van snel rijdende auto’s kan het asfalt zelfs dikke scheuren krijgen, wat levensgevaarlijke inzakkingen veroorzaakt. Niet alleen beperkt de snelheidslimiet de kans op die scheuren, maar stel je eens voor dat je met 200 km/u jezelf ineens lanceert over een stuk ingezakt asfalt. Niet fijn.

DW.com meldt dat het noodlot al toesloeg in Hannover, waar een startbaan het begaf. Dat zorgt voor problemen op één van de drukste vliegvelden van Duitsland. De limiet op de snelweg is preventief, maar het kan tot zo laag als 100 km/u gaan. Dat geldt voor de plekken waar het asfalt het oudst en zwakst is. In de basis is de limiet 130 km/u op alle snelwegen in Duitsland. Even uitkijken dus als je nog de grens over moet.