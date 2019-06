BMW verklaart de verbrandingsmotor nog lang niet dood

Het merk van Freude am Fahren wil hun slogan even benadrukken.

Er gaan al een tijdje plannen rond van landen die in 2030 de benzine- en dieselauto compleet willen verbannen uit hun straatbeeld. Tijd gaat sneller dan je denkt en 2030 is al over elf jaar. Er moeten nog serieuze stappen gemaakt worden, wil de overstap op – momenteel de meest denkbare alternatieve vorm – elektriciteit binnen elf jaar volledig gerealiseerd worden. Dan kun je nu hard aan de bak gaan en niks behalve elektrische auto’s ontwikkelen. Of je doet als BMW. Gewoon zeggen: de verbrandingsmotoren blijven nog wel even leven.

Dat liet de chef van BMW Group Klaus Frölich weten op het BMW NextGen Event deze week, naast het onthullen van de sportwagen van de toekomst. Als hij realistisch denkt, kan BMW tegen 2025 zo’n 30 procent van hun verkochte auto’s ‘elektrificeren’. Da’s tof, maar dan is het merendeel nog steeds uitgerust met een verbrandingsmotor. Omdat je zoiets moet afbouwen, ziet Frölich de benzine- en dieselmotor nog niet verdwijnen binnen elf jaar. Volgens hem zal de dieselmotor tot 2040 te vinden zijn in auto’s. Auto’s op benzine zullen volgens de grote baas nog tegen 2050 bestaan.

Voor wie nu een rooskleurige toekomst tegemoet ziet waar we in 2050 nog kunnen genieten van auto’s als de nieuwe M5: mispoes. Daar de verbrandingsmotor niet volledig zal verdwijnen, zal de schaal waarop hij toegepast wordt steeds kleiner worden. Dat zien we al met het verdwijnen van de V12. Aan de andere kant van het spectrum: de 1.5 liter driecilinder diesel, te vinden in de x14d en x16d modellen, die gaat eruit. Het is lastig om deze motor aan de emissie-eisen te laten voldoen. Datzelfde geldt voor de x50d-motor, de drieliter zes-in-lijn diesel. Aan de ene kant niet het grootste gemis, maar volgens wintersport-expert @willeme is dat wel de motor die je wilt hebben voor een trans-Europese roadtrip, als je hem in de 5 Serie (M550d) legt. Om met goed nieuws af te sluiten: BMW doet er alles aan om de ban op de V8-benzinemotor zo lang mogelijk uit te stellen. Dat dan weer wel.